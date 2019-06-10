YouTube начал соблюдать закон о недопустимости оскорбления госсимволов России

Видеохостинг YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора и заблокировал доступ к видеороликам в рамках исполнения закона о недопустимости оскорбления госсимволов России.

«После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга YouTube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и других) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что уведомление было отправлено на основании требования Генеральной прокуратуры.

Напомним, что закон о запрете распространения в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или госорганам, вступил в силу 29 марта.

Премьер Дмитрий Медведев отмечал по этому поводу, что новую норму необходимо применять, если цель – прямое оскорбление. Если речь идет просто о критике власти, то «никакой ответственности, даже если это такая жесткая критика с использованием разных слов... наступать не должно».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов.