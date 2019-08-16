Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России

Американская компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, который оскорбляет государственные символы России – флаг и герб.

В заявлении ведомства говорится, что YouTube не всегда должным образом реагирует на требования Роскомнадзора об удалении противоправного контента. Сообщается, что 31 июля Роскомнадзор получил от Генпрокуратуры требование об удалении с одной из страниц «видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России». Соответствующие уведомления трижды были направлены видеохостингу YouTube, однако доступ к нему до сих пор не ограничен, передает ТАСС.

«В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства», – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Речь идет о ролике, снятом, как следует из названия, в Одессе, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг России и производят оскорбительные действия в отношении герба.

В июне видеохостинг YouTube подчинился требованиям Роскомнадзора и заблокировал доступ к видеороликам в рамках исполнения закона о недопустимости оскорбления госсимволов России.

В июле Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России. В том же месяце Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России.