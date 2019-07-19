Facebook удалил изображение со свастикой на российском гербе

Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение со свастикой на гербе России, сообщила пресс-служба ведомства.

«По требованию Роскомнадзора компания Facebook удалила изображение со свастикой на гербе РФ. После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации, поскольку компания выполнила требования Генпрокуратуры.

Ранее Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Также требование Роскомнадзора выполнил Instagram. Соцсеть удалила изображение, оскорбляющее государственный флаг России.

До этого от Facebook потребовали удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба России.

А американский видеохостинг YouTube заблокировал ряд роликов с оскорблением герба России после уведомления Роскомнадзора.