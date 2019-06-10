YouTube заблокировал видео с оскорблением герба России

YouTube заблокировал видеозаписи, на которых лидеры бандитских группировок и экстремистские организации заявляли о неуважении к государственному гербу России. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Видеохостинг заблокировал доступ к роликам, в которых лидеры бандформирований, включая Шамиля Басаева, заявляли о неуважении к государственному гербу России, об этом сообщается в официальном аккаунте «Роскомнадзора» во «ВКонтакте».

Кроме прочего, были заблокированы видео с агитационными материалами экстремистов, подчеркнуло ведомство.

«Уведомление отправлено на основании поступившего в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры в рамках исполнения федерального закона от N30-ФЗ (так называемый закон «о неуважении к государственным символам»)», – пояснили в Роскомнадзоре.