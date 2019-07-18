Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России

Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter. Указанная страница содержала нецензурное оскорбление народа России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор потребовал внести страницу в единый реестр запрещенной информации.

Администрация Twitter уже удалила нецензурную реплику из соцсети.

Ранее требование Роскомнадзора выполнил Instagram. Соцсеть удалила изображение, оскорбляющее государственный флаг России.

До этого от Facebook потребовали удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба России.

Также американский видеохостинг YouTube заблокировал ряд роликов с оскорблением герба России после уведомления Роскомнадзора.