Роскомнадзор потребовал удалить оскорбление флага России с портала liveinternet

Роскомнадзор сообщил, что направил интернет-порталу liveinternet требование об удалении оскорбительного изображения флага России.

В Роскомнадзоре отметили, что им поступило требование Генпрокуратуры России об ограничении доступа к иллюстрации на странице сайта liveinternet.ru.

«Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России. Данные меры принимаются на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что с начала действия этого закона в Федеральную службу поступило 61 требование Генпрокуратуры в отношении 165 интернет-страниц, на 77% из которых содержались материалы с оскорблением флага и герба России.

На данный момент на территории России ограничен доступ к восьми интернет-страницам, запрещенная информация удалена с 134 URL-адресов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурс в зоне .com с изображением, на котором есть оскорбительное описание флага России. Кроме того, ведомство требовало удалить оскорбления российского флага с порталов arhivach.ng, HyperComments. Также ограничить доступ к ролику из-за оскорблений российского флага пришлось и YouTube.