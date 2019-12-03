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НОВОСТЬ ЧАСА:Подсчитан ущерб от крушения «Суперджета» в Шереметьево
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Украина выбрала удобный момент для шантажа Газпрома
Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями
Зачем Россия продает новейшие военные технологии
Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем
Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей
Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права
Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
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Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
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