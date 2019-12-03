Подсчитан ущерб от крушения «Суперджета» в Шереметьево

Следователи установили ущерб в размере 1,5 млрд рублей по уголовному делу об авиакатастрофе в Шереметьево в отношении командира экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил безопасности, заявил адвокат Павел Герасимов.

«В уголовном процессе причинен ущерб, который следователи оценили в 1,5 млрд рублей», – передает ТАСС слова адвоката, представляющего интересы нескольких семей погибших.

По его словам, потерпевшей стороной могут признать авиакомпанию или производившую выплаты семьям погибших пассажиров страховую компанию.

«Фактически «Аэрофлот» признается потерпевшей стороной, если суд подтвердит вину Евдокимова. Право добровольной выплаты [«Аэрофлотом»] морального вреда нельзя отнести к ущербу, но их можно взыскать в порядке регресса с Евдокимова – это все деньги, затраченные компанией», – отметил Герасимов.

По его словам, самолет был застрахован, а ущерб потерпевшим компенсирован страховой компанией.

«Скорее всего, если иск и будет предъявляться, то страховой компанией в порядке регресса. Они не потерпевшие, но фактически они выплату произвели от имени «Аэрофлота», – рассказал адвокат.

По словам Герасимова, семьи погибших в Шереметьево не будут заявлять иски о компенсации ущерба в отношении Евдокимова.

«Исков никаких нет. «Аэрофлот» и страховая компания всю ситуацию с нашей стороны полностью урегулировали, поэтому никаких проблем с выплатами и недоплатами нет. Моральный вред авиакомпания тоже возместила в размере, который устраивает моих доверителей. В истории России это самые крупные выплаты и, наверное, единственная добровольная выплата авиакомпании», – рассказал адвокат, отказавшись уточнять сумму компенсации.

Напомним, ранее в понедельник Герасимов рассказал, что завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьево в отношении командира экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, не признавшего вину в нарушении правил безопасности.

2 октября в СК рассказали, что Евдокимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Отмечалось, что командир воздушного судна допустил нарушение установленных правил при посадке.

Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинение пилоту. Он не признал вину. Ему избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу или домашним арестом.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек.

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