Расследовано дело пилота разбившегося в Шереметьево «Суперджета»

Завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьево в отношении командира экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, не признавшего вину в нарушении правил безопасности, сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.

«Предварительное следствие по делу в отношении Евдокимова завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 20 томов, которые полностью сфотографировали вчера», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, 2 октября в СК рассказали, что Евдокимову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Отмечалось, что командир воздушного судна допустил нарушение установленных правил при посадке.

Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинение пилоту. Он не признал вину. Ему избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу или домашним арестом.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД