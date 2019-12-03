В Киеве не исключили проблем в работе ГТС без договора на транзит газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель не исключил проблем в работе ГТС в феврале-марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит газа не будет подписан.

«Единственным технический риск, который может быть – это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже снизится давление в системе из подземных хранилищ. В дни пиковой нагрузки действительно могут быть проблемы с тем, чтобы прокачать всю систему», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».

При этом Оржель выразил надежду, что сторонам удастся согласовать новый контракт на транзит газа по территории Украины.

Накануне Киев назвал условие перехода на прямые поставки газа из России.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве эти предложения сочли «неприемлемыми».

Президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Глава государства подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, существующие только на бумаге.

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