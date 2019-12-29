Путин сказал, сколько простоит Крымский мост

Президент России Владимир Путин рассказал, что испытывал восторг во время поездки по Крымскому мосту. По его словам, мост построен по самым современным технологиям и может простоять века.

Путин поделился, что когда ехал по Крымскому мосту, испытывал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом».

«Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он (мост – прим. ВЗГЛЯД) может и веками будет стоять, конечно», – сказал глава государства в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает ТАСС.

Президент отметил, что при строительстве применялись «самые современные технологии». Путин добавил, что на протяжении истории три раза предпринимались попытки построить мост через Керченский пролив, однако «все безуспешно, все снеслось», из-за этого возникали предположения, что России не удастся построить такой мост.

«Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом – работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все – на собственных технологиях», – отметил президент.



«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», – сказал российский лидер.



Путин общался с журналистами во время матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади, в котором он участвовал в среду вечером. У Путина поинтересовались, можно ли считать этот товарищеский матч своего рода корпоративом, на что президент дал утвердительный ответ.

«Мы потом после этого (матча – прим. ВЗГЛЯД) зайдем ко мне домой на чашку чая», – сказал Путин. На вопрос о том, есть ли какой-то подарок на Новый год, которым его можно удивить, президент ответил: «Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище».

Напомним, 23 декабря Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

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