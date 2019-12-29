Неизвестный напал с ножом на людей у синагоги в пригороде Нью-Йорка

Несколько человек получили ранения при нападении неизвестного с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси, сообщает Fox News со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел около 22.00 по местному времени (06.00 мск), на мете ЧП работают полицейские и врачи, сообщает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, точное число пострадавших пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Германии в районе синагоги неизвестный начал стрелять из автомата, в результате чего погибли несколько человек.