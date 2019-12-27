На Украине вызвали на допрос «отца томоса» ПЦУ

Директора департамента минкульта Украины по вопросам религий Андрея Юраша, которого называют «главным специалистом» по получению томоса так называемой православной церковью Украины (ПЦУ), допросили по делу о злоупотреблении им властью или служебными полномочиями.

«Уголовное дело открыто Национальной полицией еще в апреле, когда стало известно о том, что Юраш фактически помог сфабриковать дело, подписав некое «Религиоведческое заключение», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.

Этот документ стал основой для уголовного преследования протоиерея канонической УПЦ МП Виктора Земляного, которого СБУ обвинила в разжигании конфликтов на религиозной почте.

В заключении Юраш отметил, что «содержание рецензируемых публикаций не только потенциально оскорбляет чувства верующих УПЦ КП (Украинской православной церкви Киевского патриархата)и УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви), но и подстрекает и провоцирует часть православного сообщества Украины и в связи с этим может быть расценено как сознательное настраивание верующих УПЦ против других православных конфессий, действующих на законных и равноправных с ними основаниях».

Источник издания отметил, что нет нормативных актов Минкультуры, по которым его представители имеют право проводить экспертизы по религиоведению для уголовных дел

Согласно версии следствия, Юраш сделал документ, злоупотребляя служебным положением, у него не было поручения следствия, соответствующей квалификации, к составлению документа не привлекались эксперты, как того требует законодательство.

Юраш, по этим данным, пытается «замять дело», так как планирует занять новую должность в госслужбе по этнической политике и свободе совести, которую создали в 2019 году.

Напомним, в СБУ протоиерея Земляного хотели обвинить в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». По этой статье священнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее протоиерею предъявили обвинение о государственной измене и о распространении незаконной литературы.