СБУ подготовила новое обвинение протоиерею канонической УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) снова вызывает протоиерея Ровенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктору Земляному, чтобы предъявить ему новое обвинение.

«Очередную повестку о вызове в СБУ вручили протоиерею Виктору Земляному, руководителю отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ», – сообщается на сайте УПЦ.

Отмечается, что уголовное дело в отношении священника было возбуждено два года назад, а сейчас СБУ хочет сообщить ему об изменении обвинения. В УПЦ также отметили, что Земляной должен явиться 5 августа в местное управление СБУ.

Ранее протоиерею предъявили обвинение о государственной измене и о распространении незаконной литературы. При этом, как отмечают в УПЦ, СБУ изменила статью, по которой сейчас хотят предъявить обвинение Земляному. Это связано с тем, что не удалось найти достаточного количества доказательств, чтобы передать дело в суд.

В настоящее время протоиерея хотят обвинить в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Священнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области в селе Пивни представители «Православной церкви Украины» захватили приход святого Иоанна Златоуста Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также накануне глава УПЦ КП Филарет назвал своего ученика и нынешнего главу ПЦУ Епифания предателем и сравнил с Иудой.