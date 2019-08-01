Священники-раскольники на Украине подрались при захвате храма

В Киевской области в селе Пивни представители «Православной церкви Украины» (ПЦУ) захватили приход святого Иоанна Златоуста Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

«В частности, от рук священников ПЦУ тяжело пострадал один из старейших священников благочиния протоиерей Георгий Кушнирук. Его душил за горло до потери сознания благочинный ПЦУ протоиерей Михаил Данилов, в то время как священник Иван Штефюк выкручивал батюшке руки. Одному из священников Киевского патриархата разбили нос», – говорится в сообщении УПЦ КП в Facebook.

По словам УПЦ КП, представители ПЦУ явились в село вместе со священнослужителями, а также привезли с собой около сотни человек, которые не являются ни прихожанами, ни местными жителями. Без ведома членов приходской общины представители ПЦУ создали свою собственную общину. В ответ на это, предстоятель Киевского патриархата Филарет для урегулирования ситуации отправил в село церковную комиссию. Однако с помощью мирного диалога ситуацию разрешить не удалось, и в храме началась потасовка.

Как отметили в УПЦ КП, за некоторое время до конфликта бывший настоятель прихода священник Николай Журило призывал, а также пытался обманным путем собрать подписи жителей села за переход общины к ПЦУ. После этого члены общины сообщили о происходящем в Киевскую патриархию. Журило, по указу Филарета, был освобожден от исполнения обязанностей настоятеля храма.

Ранее глава УПЦ КП Филарет назвал своего ученика и нынешнего главу ПЦУ Епифания предателем и сравнил с Иудой.

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