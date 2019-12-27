Названа дата открытия нового терминала в Шереметьево

Открытие терминала C в Шереметьево пройдет 17 января, заявили в аэропорту.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В ноябре сообщалось, что аэропорт Шереметьево получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С.