Терминал С в Шереметьево получил разрешение на эксплуатацию

Московский аэропорт Шереметьево получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на ввод в эксплуатацию реконструированного терминала С», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

Реконструированный терминал вместе с терминалом B составят Северный терминальный комплекс аэропорта. Расчетная пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год, в терминале предусмотрено 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля, уточняется в сообщении. Интерьер выполнен в эстетике русского конструктивизма.



«В настоящее время продолжаются пусконаладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала», – сообщили в Шереметьево.