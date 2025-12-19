Путин рассказал о редких поездках инкогнито за рулем по Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Путин отметил: «Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее чаще вот так». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

Он добавил, что такие поездки не являются бесполезными, так как позволяют наблюдать за жизнью различных районов столицы. По его словам, ему интересно посмотреть не только на привычные маршруты из резиденции, но и на разные уголки Москвы через окно машины.

Глава государства добавил, что предпочитает изучать всю поступающую информацию не в обобщенном виде, а в подлинниках. Он уточнил, что службы и правоохранительные органы направляют ему различные материалы, но для принятия решений важнее первоисточники.

«Встречи с людьми, встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними, если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране, напрямую общение с людьми – очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать сразу настроение людей, их запросы и потребности», – отметил российский лидер.



Путин также считает, что подобные мероприятия, как прямая линия, являются одним из лучших способов получения достоверной информации и социологического среза. Общение с участниками спецоперации на Украине, рабочими коллективами в регионах и людьми на местах дает ему понимание реальных нужд страны. При этом не стоит забывать о значении социологических опросов, которые позволяют отслеживать общую ситуацию в России.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие.

Ранее президент России рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.