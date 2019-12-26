Матвиенко пригрозила Эстонии жесткими мерами

Россия будет вынуждена принять ответные жесткие меры, если власти Эстонии продолжат притеснять журналистов агентства «Sputnik Эстония», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительные», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Напомним, власти Эстонии заявили, что против сотрудников «Sputnik Эстония» возбудят уголовные дела, если они до 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин назвал действия властей Эстонии «удивительным цинизмом» и пообещал поддержать агентство, а также принять дополнительные меры по урегулированию ситуации.

Позже источник сообщил, что за действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы.