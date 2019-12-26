Опубликован полный текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовал полный текст ее разговора о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации на Украине.

Как сообщил автор публикации стенограммы адвокат Владислав Добош, в разговоре идет речь о волонтере Марусе Зверобой, которая оказалась в центре внимания спецслужб из-за угроз в адрес президента Украины Владимира Зеленского, при этом «о Шеремете упоминаний нет», передает ТАСС.

Министерство внутренних дел Украины 12 декабря обнародовало часть записи разговора обвиняемой. В ходе беседы собеседница Кузьменко говорила о том, что «нужен герой-жертва». «Герои у нас были разные, нам нужна она. Нам нужна героиня. Потому что попсовый персонаж «Слуги народа» можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой», – добавила она и предложила «использовать момент», когда «прессуют» известного волонтера Марусю Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского. Во время беседы также говорилось о покушении на Зверобой и похищении ее детей, что повлекло бы за собой «бучу» в обществе или «активные действия» со стороны «сакральной жертвы».

Адвокат Кузьменко в этой связи отметил, что данный разговор не является предметом обвинения его подзащитной, а был опубликован следствием для негативной характеристики подозреваемой. «И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где тут Шеремет? Вопрос – кому это выгодно?» – отметил Добош, комментируя стенограмму.

Ранее адвокат Кузьменко заявил, что не увидел желании подзащитной «лупануть «Градами» по Киеву» ничего преступного.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».

Журналист Шеремет был убит в 2016 году в центре Киева.