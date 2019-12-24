Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии.

Источник заявил, что Манюров прошел к месту стрельбы около 100 метров от здания на Мясницкой улице, где находился языковой центр. Первый раз он появился там в августе этого года со своей подругой Анной, пишет «Московский комсомолец».

Затем он появился на курсах только в начале декабря. Манюров сообщил, что работает в охранной фирме, поэтому должен будет встречать иностранных гостей. Он попросил пройти обычный разговорный курс, а также адаптированный курс занятий по москвоведению на английском языке.

Манюров посетил два занятия – 5-го и 11-го декабря, однако не оформлял долгосрочный договор. Известно, что он упоминал о двух коллегах, которые якобы тоже хотят подтянуть свой английский, которых он позже привел.

Последний раз он прибыл на курсы 19 декабря. Пришел туда он около 17.20, спустя 20 минут ушел – занятий в тот день не было, Манюров приходил взять реквизиты организации для оплаты следующих пяти уроков. В языковом центре он дважды зашел в туалет – по приходу и когда уходил. Кроме того, он наполнил свою пустую бутылку водой из кулера. У Манюрова с собой был рюкзак с чем-то тяжелым. Он был спокоен, не смотрел на часы и ни с кем не созванивался.

На курсы он всякий раз ходил пешком от метро. При этом путь пролегал именно по Лубянке и Фуркасовскому переулку, где 19 декабря он и открыл стрельбу.

Языковой офис он покинул около 18.45, откуда отправился к зданию ФСБ.

В фейковой анкете на сайте «Хедхантер» Манюров указал в качестве последнего места работы посольство Арабских Эмиратов: «Охрана Военной миссии Объединенных Арабских Эмиратов, осуществление контроля за сотрудниками компании, посетителями, ведение служебной документации, работа с системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации».

Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека ранены. Злоумышленник ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой, СМИ сообщили о его связи с украинскими националистами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД