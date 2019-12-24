Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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Русский трансгендер довел до самоубийства несуществующего мальчика

Русско-французский психолог Рэйда Линн спровоцировала настоящую битву в соцсетяхФото: facebook.com/reyda.linn
Семья трансгендеров из России довела до самоубийства мальчика, за что оппозиционное и ЛГБТ-сообщество в интернете решило их по-своему наказать. Но оказалось, что несчастного ребенка изображала взрослая психически нестабильная женщина, а интернет-общественность столкнулась с альтернативной реальностью, где можно имитировать свою смерть, менять пол, возраст и род занятий, и находятся те, кто и это считает вариантом нормы. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              24 декабря 2019, 20:34

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии.

              Источник заявил, что Манюров прошел к месту стрельбы около 100 метров от здания на Мясницкой улице, где находился языковой центр. Первый раз он появился там в августе этого года со своей подругой Анной, пишет «Московский комсомолец».

              Затем он появился на курсах только в начале декабря. Манюров сообщил, что работает в охранной фирме, поэтому должен будет встречать иностранных гостей. Он попросил пройти обычный разговорный курс, а также адаптированный курс занятий по москвоведению на английском языке.

              Манюров посетил два занятия – 5-го и 11-го декабря, однако не оформлял долгосрочный договор. Известно, что он упоминал о двух коллегах, которые якобы тоже хотят подтянуть свой английский, которых он позже привел.

              Последний раз он прибыл на курсы 19 декабря. Пришел туда он около 17.20, спустя 20 минут ушел – занятий в тот день не было, Манюров приходил взять реквизиты организации для оплаты следующих пяти уроков. В языковом центре он дважды зашел в туалет – по приходу и когда уходил. Кроме того, он наполнил свою пустую бутылку водой из кулера. У Манюрова с собой был рюкзак с чем-то тяжелым. Он был спокоен, не смотрел на часы и ни с кем не созванивался.

              На курсы он всякий раз ходил пешком от метро. При этом путь пролегал именно по Лубянке и Фуркасовскому переулку, где 19 декабря он и открыл стрельбу.

              Языковой офис он покинул около 18.45, откуда отправился к зданию ФСБ.

              В фейковой анкете на сайте «Хедхантер» Манюров указал в качестве последнего места работы посольство Арабских Эмиратов: «Охрана Военной миссии Объединенных Арабских Эмиратов, осуществление контроля за сотрудниками компании, посетителями, ведение служебной документации, работа с системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации».

              Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, еще четыре человека ранены. Злоумышленник ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

              Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой, СМИ сообщили о его связи с украинскими националистами.

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