Загитова исполнила поддержку в паре на репетиции шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова исполнила поддержку в паре с выступающим за Италию, а ранее Чехию, фигуристом Ондржеем Готареком.

Данный элемент фигуристка выполнила на репетиции мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в Москве в конце декабря.

Ранее Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Ее тренер Этери Тутберидзе сказала, что фигуристка вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Российский тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что Загитова уже не вернется в большой спорт.

Сама спортсменка пояснила, что не собиралась уходить окончательно и завершать карьеру, она по-прежнему является членом сборной России.

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