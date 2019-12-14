Тарасова дала прогноз по карьере Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, объявившая о решении взять паузу в карьере, уже не вернется в большой спорт, считает российский тренер Татьяна Тарасова.

«Вернется Алина или нет – глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится», – сказала Тарасова ТАСС.

Тренер отметила, что Загитова отправляется «не на улицу», а участвует в шоу Татьяны Навки. По ее словам, фигуристка будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. «А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год», – сказала Тарасова.

По ее словам, для поддержания интереса со стороны зрителей Загитова будет тренироваться. «Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки», – подчеркнула специалист.

«Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю», – добавила Тарасова.

Между тем, как сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, Загитова остается в составе сборной России.

«Федерация фигурного катания на коньках России с уважением и пониманием относится к решению спортсменки и ее тренера. Алина остается в составе сборной сборной России», – сказал Горшков.

В пятницу Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Перед этим она снялась с выступления в Турине.

Ее тренер Этери Тутберидзе заявила, что Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД