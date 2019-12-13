Тутберидзе сказала, когда Загитова вернется на лед

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям, считает тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Это решение, к сожалению, не пришло случайно, Алина уже порядка полутора лет озвучивала его. Оно не является неожиданным, те полтора года, когда она продолжала соревноваться и бороться, были сложными», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. Ее слова приводит ТАСС.

Тутберидзе отметила, что Загитова «очень красиво катается и очень красива на льду». Она рассказала, что весь тренерский состав убеждает спортсменку не уходить.

«Думаю, это придет к ней само, потому что она не приостанавливает тренировочный процесс, чтобы в любой момент вернуться», – сказала она, добавив, что тренеры дали Загитовой принять такое решение, чтобы «она поскорее соскучилась».

Ранее в пятницу Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Перед этим она снялась с выступления в Турине.

Загитова занимается под руководством Тутберидзе с 2016 года, под ее руководством она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей – на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

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