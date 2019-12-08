Фигуристка Загитова снялась с выступления в Турине

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, объяснила, почему приняла решение не участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

«Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо вам за ваше приветствие», – сказала Загитова на арене в Турине.

Фигуристка заняла итоговое шестое место в Финале Гран-при, завершившемся в субботу. На этих соревнованиях россиянка Алена Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов.

В воскресенье проходят показательные выступления фигуристов.

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