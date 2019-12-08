Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная в финале серии Гран-при в итальянском Турине установила новый мировой рекорд по сумме баллов.

По итогам короткой и произвольной программ 17-летняя фигуристка набрала 247,59 балла, завоевав золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в итальянском Турине и установив новый мировой рекорд по сумме двух программ, передает ТАСС.

Второе место заняла Анна Щербакова (240,92), третье – Александра Трусова (233,18). Алина Загитова заняла шестое место (205,23).

По сумме двух программ Косторная побила мировой рекорд соотечественницы Александры Трусовой (241,02), установленный в этом году на этапе Гран-при в Канаде. При этом мировой рекорд в произвольной программе остался за Трусовой (166,62).

Напомним, в пятницу в финале Гран-при Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе (85,45). За произвольный прокат в субботу Косторная получила 162,65 балла.

В этом сезоне Косторная стала первой на этапах Гран-при во Франции и в Японии, а в прошлом – победила в финале юниорской серии Гран-при.

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