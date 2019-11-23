Фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц на последнем этапе гран-при в Саппоро (Япония). Бронзовую медаль получила олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.

Косторная, установившая рекорд мира в короткой программе, стала лучшей в произвольном прокате с результатом 154,96 балла. 16-летняя россиянка заняла итоговое первое место с общей суммой 240 баллов, передает ТАСС.

Серебряным призером стала японка Рика Кихира (231,84).

Загитова, которая после короткой программы занимала четвертую строчку, набрала 217,99 балла и замкнула тройку лидеров.

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (183,27) показала шестой результат.

Напомним, 22 ноября Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

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