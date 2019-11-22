Загитова завалила короткую программу на Гран-при Японии

Российская фигуристка Алина Загитова допустила ошибки в короткой программе на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), став четвертой в списке.

Во время старта Загитова не смогла исполнить тройной лутц с тройным ритбергером. Затем она попыталась добавить ритбергер к сольному флипу, но сумела выполнить только один оборот, передает «Чемпионат».

В результате спортсменка показала четвертый результат, набрав 66,84 балла.

Второе место в короткой программе заняла японская фигуристка Рика Кихира, третьей стала представительница США Карен Чен.

Первой стала россиянка Алена Косторная, которая установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе (85,04 балла).

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

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