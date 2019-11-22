Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Косторная в пятницу за короткую программу получила 85,04 балла передает РИА «Новости». Этап Гран-при проходит в Японии с 22 по 24 ноября.

Ранее рекорд принадлежал японке Рике Кихире (83,97).

Напомним, в сентябре российская фигуристка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову.