Загитова уступила первое место на этапе Гран-при во Франции

Российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и второе места на этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) во французском Гренобле.

По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236,00 балла, передает ТАСС.

Второе место заняла россиянка Алина Загитова (216,06), третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89). Россиянка Мария Сотскова заняла последнее, 11-е место (144,89).

В начале программы 17-летней Загитовой был заявлен каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, при выполнении первого прыжка фигуристка допустила падение, однако позднее Загитова исполнила каскад «одиночный лутц + тройной риттбергер».

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На первом этапе в США победу одержала Анна Щербакова, а третье место заняла Елизавета Туктамышева. Второй этап, который прошел в Канаде, выиграла Александра Трусова, установив мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по общей сумме (241,02). Все победительницы этапов серии Гран-при являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

Косторная проводит первый сезон на взрослом уровне, в прошлом сезоне она победила в двух этапах юниорского Гран-при, а также завоевала золото финала серии. Фигуристка дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

В прошлом году Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на предсезонном турнире.

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