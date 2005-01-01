Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов на предсезонном турнире.

Загитова получила за произвольную программу 158,50 балла на турнире в Германии, передает ТАСС. В сумме россиянка получила 238,43 балла.

Предыдущий рекорд в произвольной программе принадлежал японке Рике Кихире – 147,37 балла. По сумме прокатов рекордсменкой была россиянка Александра Трусова, на юниорском уровне получившая 221,44 балла.

В четверг Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, получив за прокат 79,93 балла.