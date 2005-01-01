Фигуристка Загитова побила мировой рекорд

Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане россиянка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, получив за прокат 79,93 балла.

Загитова выступала на предсезонном турнире в Германии, передает ТАСС.

Ранее Загитову сняли с турнира, который прошел 21–22 сентября, из-за проблем с документами.

Летом проигравшие Загитовой японцы заставили изменить правила фигурного катания.