Проигравшие Загитовой японцы заставили изменить правила фигурного катания

Конгресс Международного союза конькобежцев изменил правила подсчета баллов в связи с результатами Олимпийского турнира, где россиянка Алина Загитова победила с большим отрывом за счет получения повышенного коэффициента за все прыжки.

Конгресс ISU принял предложение Японии и решил отмечать повышенным коэффициентом только один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом ограничено количество прыжков, которые фигуристы могут за дополнительные баллы исполнять во второй части короткой и произвольной программы.

Первый тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Наталья Антипина заявила, что изменения не направлены конкретно против Алины, а против всех молодых фигуристок, способных исполнять прыжки в заключительной части программ.

«Более взрослые, тяжелые фигуристки уже на это не способны. Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс. Да и аргумент, что якобы программы были не гармоничными, я не принимаю. Разве если бы у Алины была не красивая, не зрелищная программа, ей бы поставили такие оценки на Олимпийских играх?» – заявила она.

На Олимпиаде Загитова заняла первое место, россиянка Евгения Медведева была второй, на третьем месте - канадка Кейтлин Осмонд, а четвертое место оказалось у японки Сатоко Мияхары.