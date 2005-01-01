Загитову сняли с турнира из-за проблем с документами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет участвовать в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе из-за проблем с документами.

«У нее возникла проблема с выездными документами», – сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, передает ТАСС.

Позднее пресс-служба ФФККР сообщила, что у фигуристки неправильно было оформлено согласие на выезд. «Неточность была выявлена в аэропорту. Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, спортсменка не сможет принять участие в турнире», – отмечается в сообщении.

Турнир пройдет с 21 по 22 сентября.

Алина Загитова является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.

Напомним, в марте стало известно, что российская сборная по вольной борьбе не поедет на международные состязания в США, так как американское посольство отказало спортсменам в визах.