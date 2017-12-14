США испугались пускать к себе «кавказских борцов»

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30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
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Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
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          США испугались пускать к себе «кавказских борцов»

          Россиянам не дали поучаствовать в честном спортивном «противостоянии»   30 марта 2018, 11:24
          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
          Текст: Михаил Мошкин

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          Российская сборная по вольной борьбе не поедет на международные состязания в США – американское посольство отказало в визах. В этом легко увидеть очередной эпизод нынешней антироссийской атаки Запада, начатой «делом Скрипаля». Но для решения американцев есть и другие объяснения, и они выглядят гораздо правдоподобнее.

          «Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О, спорт, ты – мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недопуск нашей сборной по вольной борьбе на Кубок мира, который пройдет в начале апреля в США.

          Американское посольство ответило в духе «сами виноваты». Там напомнили, что из-за прошлогодней высылки американских дипломатов из России штат диппредставительства в Москве сократился на треть. Консульского персонала не хватает, визы оформлять некому. Захарова также ответила напоминанием: решение о том, кого из американских дипработников сокращать, а кого нет, летом 2017 года принимали не в Москве, а в Вашингтоне. То есть виноваты все-таки американцы. А то, что наши «вольники» не поедут на соревнования в Айова-Сити, – это «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».

          С прошлого российско-американского дипломатического скандала минуло менее года, но уже успела подзабыться эта эпопея с захватом наших консульских зданий и «посольских дач», очередной порцией американских санкций и жестким ответом Москвы на высылку наших дипломатов. Те события заслонил нынешний скандал: «дело Скрипаля», высылка 60 российских дипработников, санкционированная лично Трампом, и ожидание нового зеркального контрудара России.

          То, что российских спортсменов именно сейчас отсекли от международных соревнований, воспринимается однозначно – еще один хук от американцев. «Нас давят со всех сторон. Не могут в прямой конкуренции, начинают такими способами. Они отыгрываются на всех – на дипломатах, на спортсменах, на журналистах», – сказала РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. И, разумеется, сложно не вспомнить недавнюю Олимпиаду в Пхенчхане и сопровождавший ее политически-допинговый скандал.

          Причем отметим, что даже в разгар «борьбы с допингом» проблем с визами у наших спортсменов не возникало. Такого рода неспортивное поведение не было в ходу даже в разгар «холодной войны». В результате же американцы оказываются в ситуации, похожей на ту, в которую попали украинцы, наказав самих себя. Есть информация, что от участия в Кубке мира в Айова-Сити отказались команды Турции, Грузии и Украины, сообщил порталу «Чемпионат» главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. «Команды понимают, когда нет смысла участвовать в неполном составе», – пояснил главный тренер.

          Предположения о политической подоплеке действий американского посольства дают богатую почву для размышлений. Но следует рассмотреть еще как минимум две версии.

          Первая – техническая. Возможно, работники консульского отдела действительно не успели провести собеседования, не хватало сотрудников либо заявки на визу были поданы поздно. Но это опровергают в МИД России. Соответствующая нота была направлена МИДом еще в феврале, но «американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской», констатировала Мария Захарова. «Они же сверхнация, они стоят выше этого. Зачем им кому-то что-то объяснять», – иронически заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

          Вопросы возникают именно к американской стороне. Мамиашвили разъяснил: «Принимая мероприятие такого уровня, они брали на себя обязательство – выполнение технических норм, содержащихся в регламенте. Начиная от технических возможностей проведения и заканчивая питанием, транспортной логистикой, вопросами безопасности – целый комплекс мер, которые входят в заявочный пакет. Один из основных пунктов – это обязательное предоставление визовой поддержки. Но пренебрежение к своим обязательствам меня не удивляет».

          Напомним, что в Айова-Сити должны были отправиться 28 россиян – 20 атлетов и восемь сотрудников технического штаба и персонала. Позже организаторы Кубка мира попросили сократить состав до 15 человек. Но после этого был отклонен весь список.

          Можно предположить, что возникли претензии именно «персонального характера», отнюдь не оправданные, но объяснимые, если знать о специфике американской визовой политики. И здесь приходится принять во внимание третью версию.

          Если взглянуть на списочный состав сборной России по вольной борьбе, то легко заметить – значительную ее часть составляют спортсмены из республик Северного Кавказа. Объективно северокавказские школы греко-римской и вольной борьбы сильны, и это ни для кого не секрет. Сборную возглавляет олимпийский чемпион в весовой категории до 65 кг Сослан Рамонов, уроженец Северной Осетии, много борцов из Дагестана, Чечни и других республик региона. Само по себе это имеет только «справочное» значение, ведь российский спортсмен, откуда бы он ни был родом, представляет всю Россию.

          Но, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, жителям республик российского Северного Кавказа непросто получить визы в США, равно как и в страны Шенгенской зоны. Речь идет именно о фильтре и неофициальной предвзятости со стороны «наших западных партнеров». Достаточно обратиться к любой поисковой системе, чтобы убедиться, какое количество российских фирм предлагает помощь в оформлении виз для россиян, которым «не повезло» быть зарегистрированными в северокавказских республиках, от Адыгеи до Дагестана.

          Свежий пример такой предвзятости – отказ без объяснения причин спортсмену из Чечни Майрбеку Тайсумову. В апреле борец смешанного стиля Тайсумов должен был участвовать в бое с американцем Эваном Данэмом в Нью-Йорке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Но в начале марта у россиянина возникли проблемы с получением визы. В этой ситуации нельзя заподозрить козни руководства UFC, желающих избежать конкуренции. Напротив, юристы оргкомитета чемпионата прилагали немалые усилия, чтобы российский борец приехал на состязание. Похоже на ситуацию с Кубком мира в Айова-Сити. Федерация борьбы США сделала все возможное для участия россиян – на это указывал и глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

          Резонно предположить, что дело именно в политической установке, но не связанной ни с последними событиями, ни с прошлогодним скандалом, ни в целом с ухудшением отношений с США. В американской неправительственной организации Jamestown Foundation, специализирующейся на «работе» с российским Северным Кавказом, в свое время отмечали: «фильтрация» выходцев с юга России началась еще до бостонского теракта 2013 года.

          «Очень малое число мужчин (из Чечни) получают убежище из-за антитеррористической политики США», – сетовал еще восемь лет назад в интервью USA Today президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард. Столь своеобразная «профилактика терроризма» отдает дискриминацией. Особенно если учесть, что реальные представители «Ичкерии» (тот же эмиссар Масхадова Майрбек Вачагаев) без проблем въезжали в США – из политических соображений.

          Возможно, причина «фильтрации» в том, о чем газете ВЗГЛЯД говорил чеченский политолог Абдулла Истамулов: сейчас чеченцы воспринимаются на Западе как воплощение лояльности Москве, «безоговорочно готовые исполнять приказы».

          Возможно, причина иная. В любом случае, хотя белые европеоиды в США и именуются Caucasian race, отношение к собственно кавказцам далеко от принципа fair play.


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