Футбол заставил англосаксов признать победу России над ИГИЛ

Аналитики уважаемой британо-американской компании IHS выпустили доклад, в котором России отводится ключевая роль в победе над терроризмом в Сирии. Прежде официальные лица Британии и США признавать этот факт отказывались. Но ларчик открывается просто: признать вклад РФ пришлось ради того, чтобы бросить тень на ЧМ-2018.

Финальная часть чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, может стать «привлекательной целью» для боевиков ИГИЛ*, говорится в аналитическом докладе британской консалтинговой компании IHS.

Учитывая ту роль, которую Россия сыграла в борьбе с радикальными исламистами, успешная атака на ее территории «в пропагандистском плане способствовала бы укреплению позиций «Исламского государства*», его боевиков и сторонников и подчеркнула бы угрозу, которую группировка представляет на международном уровне – несмотря на свои территориальные потери», утверждают аналитики. «Дополнительным фактором риска является участие в турнире сборных Саудовской Аравии и Ирана», – цитирует их исследование Reuters.

С одной стороны, прямых угроз в стиле «теракты на чемпионате мира неизбежны» в докладе нет. Но аналитики на то и аналитики, чтобы облекать свои прогнозы в максимально обтекаемые формы: когда предсказание не сбудется, можно сделать вид, что так оно и было задумано.

Прямой лжи в докладе IHS вроде бы тоже нет. Является ли чемпионат мира по футболу привлекательной целью для ИГИЛ, как и для террористов любой другой масти? Разумеется, является.

Но более правильным и честным аналитическим прогнозом была бы формулировка «любое массовое мероприятие может стать привлекательной целью для террористов». Это относится и к чемпионату мира по футболу, и к Олимпийским играм, и к концертам классической музыки, и к политическим митингам, и так далее – список может занять сотни страниц.

Спецслужбы про это, разумеется, знают, и обеспечивают безопасность в меру своих возможностей. Это удается, увы, не всегда. Во Франции два года назад правоохранители смогли защитить гостей и участников чемпионата Европы по футболу, но сразу по его завершении произошел кровавый теракт в Ницце, в результате которого погибли 86 человек и 308 получили ранения.

Когда из череды массовых мероприятий выделяют именно проходящий в России мундиаль, аналитики превращаются в пропагандистов. В британских СМИ регулярно выходят «страшилки», призванные отпугнуть болельщиков от поездки в Россию. И специалисты из IHS, увы, пополнили ряд тех, кто выдает в адрес РФ провокативную информацию из политических соображений или из любви к искусству, но не ради защиты истины.

Вдвойне грустно от того, что в остальном компания IHS Markit – это действительно уважаемый во всем мире исследовательский центр, регулярно выпускающий аналитические доклады, посвященные финансовому рынку, новым технологиям, энергетике, автомобилям и так далее. Компания была создана в 2016 году в результате слияния двух аналитических компаний – американской IHS и британской Markit.

Показательно, что найти на сайте IHS доклад, на который ссылается Reuters, пока что не удается. 17 января был опубликован обзор о терроризме в Пакистане, а данные об «угрозах» на ЧМ-18, видимо, содержатся в документе, который только-только разослан подписчикам и в открытый доступ не поступил.

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Как это традиционно бывает с западными СМИ, политиками и аналитиками, интересно не то, о чем они говорят, а то, о чем они проговариваются.

Первое – это формулировка «учитывая роль, которую Россия сыграла в борьбе с ультраджихадистами». Что такое ультраджихадисты и чем они отличаются от обычных джихадистов, отдельный вопрос. Важно, что британские аналитики, в отличие от британских, американских, французских и ряда других западных политиков, все-таки признают, что победа над ИГИЛ в Сирии – это заслуга именно нашей страны. Для нас самих это и так очевидно, но министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, бывшему главе Пентагона Эштону Картеру и президенту США Дональду Трампу это приходится объяснять отдельно. Официальных лиц Британии, оспаривавших вклад Москвы в победу над радикальными исламистами, вообще без счета.

Второй примечательный момент – это уточнение, что вероятность терактов увеличивается из-за «участия в турнире сборных Саудовской Аравии и Ирана». Как известно, среди участников атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года подавляющее большинство составляли именно саудиты. Иранцев в числе исполнителей громких терактов последних лет не было вовсе, но Тегеран почему-то принято считать одним из «спонсоров терроризма», что не доказано ни одним судом в мире.

Ставя в один ряд Иран, который в США и Британии считают врагом, и главного союзника Запада на Ближнем Востоке – Саудовскую Аравию, аналитики из IHS напоминают о вражде этих государств и о том, что саудовцы действительно могут представлять террористическую угрозу.

Разумеется, никто не может дать стопроцентную гарантию, что на чемпионате мира по футболу не будет терактов. Но риск их не выше, чем в 2016 году во Франции, в 2014-м в Бразилии – и так далее. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане тоже является местом повышенной террористической угрозы.

Остается надеяться на то, что британские и любые другие болельщики это отлично понимают и не поддадутся на становящуюся все более топорной антироссийскую пропаганду.