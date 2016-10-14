«Фанатское сообщество не планирует акций на ЧМ-2018»

«Думаю, после отрицательного хайпа, который «рубанул» губернатор Артамонов, ему подскажут – такое лучше вообще не озвучивать», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Так он отозвался об идее калужского губернатора запретить фанатское движение. Собеседник заверил: от наших фанатов проблем не будет. Но от некоторых гостей на ЧМ-2018 – возможно.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал запретить в России футбольное фанатское движение в нынешнем виде. «Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», – сказал Артамонов в интервью РИА «Новости», отметив, что в хоккее «такого нет, там все более цивилизованно».

Летом этого года в России пройдет чемпионат мира по футболу. В страну съедутся тысячи футбольных болельщиков со всего мира. Как отмечалось ранее, вопрос поведения фанатов – один из главных в повестке дня, и организаторы сделают все возможное, чтобы чемпионат прошел без беспорядков на трибунах и драк, как это было, например, во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году во Франции, где одними из самых буйных были признаны именно российские фанаты.

Впрочем, то, что Россия способна провести турнир на самом высоком уровне и работа с болельщиками отлажена, показал Кубок конфедераций, иностранные болельщики были приятно удивлены организацией турнира и дружелюбием россиян. Действительность оказалась куда более позитивной, нежели об этом писали зарубежные СМИ, которые советовали не приезжать в Россию.

О том, заблуждается ли губернатор Артамонов (и если да, то в чем), и станут ли футбольные фанаты головной болью для России, газете ВЗГЛЯД рассказал президент Всероссийской организации болельщиков Александр Шпрыгин.

ВЗГЛЯД: Допустим, губернатор Артамонов сказал явную нелепость. Но, возможно, он имел в виду, что Россия должна цивилизованно подготовиться к чемпионату по футболу. Какие конкретно меры должны принять и власти, и сами фанаты до начала ЧМ-2018?

Александр Шпрыгин: С моей точки зрения все необходимые меры уже приняты, потому что чемпионат мира 2018 года – это личный проект президента и общегосударственная задача. И сейчас, когда остаются считанные месяцы, продаются билеты, команды выбирают себе тренировочные лагеря – фактически все готово для проведения турнира.

Во-первых, усовершенствовано законодательство, приняты отдельные законы под ЧМ-2018, грамотно проработаны вопросы безопасности на объектах спортивной инфраструктуры, в том числе – с антитеррористической точки зрения.

Во-вторых, введен институт FanID (паспорт болельщика), который был отработан на Кубке конфедераций в 2017 году – когда огромному количеству фанатов без объяснения причин FanID не выдали, и эти фанаты на ЧМ-2018 просто не попадут. То же самое касается иностранных фанатов: существует международный обмен информацией, и иностранные футбольные хулиганы просто не попадут в Российскую Федерацию.

Самих нарушений на стадионах в принципе не будет, потому что система безопасности вместе с паспортами болельщиков фактически исключают такую возможность.

Плюс после Евро-2016 во Франции фанатское сообщество находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, и ни одно правонарушение со стороны фанатов не остается незамеченным: возбуждаются дела, ведется профилактическая работа и фанатское сообщество не планирует каких-либо акций на ЧМ-2018.

Вообще надо отметить, что российские фанаты – это в целом здравая часть общества, и Российский футбольный союз (РФС) вместе с игроками сборной регулярно благодарят фанатов за поддержку, а вице-премьер правительства Виталий Мутко всегда говорит, что болельщик – это 12-й игрок и субъект футбола.

Конечно, здесь существуют и негативные тенденции, но фанатское движение очень огромное и многогранное, так что нельзя всех красить одной краской.

ВЗГЛЯД: Во время Евро-2016 во Франции российских болельщиков спровоцировали англичане. Если они в этом году начнут провоцировать россиян, то удастся ли вашим ребятам не поддаваться на провокации?

А. Ш.: Я думаю, что от англичан какой-либо опасности и угрозы исходить не будет. Во-первых, в английской прессе развернута истерия на тему того, что англичан в России побьют, а потому массового наплыва англичан ждать не приходится. Во-вторых, после Франции и событий в Марселе английские болельщики реально побаиваются пересекаться с российскими болельщиками. Да и на политическом уровне у них идет пропаганда об опасности встречи с голодными русскими медведями.

Вот от кого стоит ожидать проблем, так это от поляков. Ехать им недорого и рядышком,

плюс вспомните Евро-2012, который проходил на Украине и в Польше, где наши болельщики имели ряд стычек с польскими фанатами. Также что-то отчебучить могут хорваты, которые будут провоцировать уже не столько наших сограждан, сколько болельщиков из Сербии.

Тем не менее массовых стычек, как это было в 2012 или 2016 годах, наша полиция просто не допустит, так как у российских силовиков совершенно другой подход в обеспечении безопасности, суть которого заключается в том, чтобы не дать болельщикам возможность собираться в большие группы.

ВЗГЛЯД: В комментарии радио «Говорит Москва» вы сами упомянули «негативные явления, которые на трибунах происходят, проявления футбольного хулиганизма и вандализма». Разговор о них идет уже не первый год и даже не первое десятилетие. Почему же в итоге не удается справиться с такими явлениями и когда мы увидим сдвиги на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ)?

А. Ш.: Я хочу сказать, что эти проблемы на матчах РФПЛ уже не выглядят столь остро, статистика негативных случаев падает, вопрос решается. И даже матчи дерби, матчи с участием «Спартака», «ЦСКА», «Динамо» и «Зенита», то есть матчи повышенной категории риска, проходят сейчас гораздо спокойнее, чем это было раньше. В текущем сезоне, например, руководство РФПЛ рапортовало о том, что все эти проблемы минимизированы.

Да и сами фанаты ждут, когда пройдет ЧМ-2018 и вот это пристальное внимание к ним со стороны правоохранительных структур завершится.

Я надеюсь, что после ЧМ-2018 у нас будет приток рядового зрителя на футбольные стадионы, как это было с хоккеем. Вот почему губернатор Калужской области поставил в пример хоккей? Потому что на хоккейных матчах хорошая посещаемость, много зрителей, и фанатов там не так видно. Хотя и там не все так гладко.

Да и нельзя вот так сравнивать футбол с хоккеем. В храме вот вообще умиротворение, и в шахматах тишина. Да, футбол и хоккей – это игровые виды спорта, но у них разная аудитория, разная массовость. Хоккеем ведь в среднем 10 стран в мире интересуется, включая Россию, и для нас он спорт № 2 после футбола. А в остальных странах мира, особенно футбольных, люди не представляют, как выглядит хоккей и что это такое.

Плюс нужно учитывать вопрос инфраструктуры. Сейчас новейшие хоккейные арены вводятся в эксплуатацию одна за одной, они оснащены более современными комплексами безопасности, которые в том числе лучше справляются с идентификацией лиц зачинщиков беспорядков, ввиду чего теперь работает принцип неотвратимости наказания, когда нарушителя в любом случае привлекут к ответственности.

Ну и если паспорта болельщиков себя оправдают на ЧМ-2018, то я думаю, их введут и для посещения матчей РФПЛ. В таком случае нежелательные элементы будут заранее отсекаться и никак не смогут проникнуть на стадион.

Александр Шпрыгин (фото: Евгений Одиноков/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: В сентябре Мутко выступил за создание ассоциации российских футбольных фанатов, а вы тогда же заявили о заморозке работы «Всероссийского объединения болельщиков» (ВОБ). В декабре вы, однако, исключили возможность роспуска организации. В какой стадии эта тема находится сегодня?

А. Ш.: ВОБ существует как юридическое лицо, но мы свою деятельность заморозили, приостановили. То есть мы с сентября 2016 года отправили сотрудников офиса вначале в отпуск, а потом всех уволили, закрыли офис и не ведем эту деятельность.

Если образно сравнивать, то это как автомобиль вы поставили в гараж, но вы не избавились от права собственности, он по-прежнему ваш, и ваша воля, в какой период времени ключ в замок зажигания вставить, завести, и он опять поедет. То же самое и с ВОБ: мы не знаем, что будет завтра, пока оно заморожено, и не та на данный момент ситуация, чтобы возобновлять деятельность.

ВЗГЛЯД: Вы провели аналогию с машиной, которая находится в гараже. То есть ваша машина выезжать до ЧМ не будет, а что будет после?

А. Ш.: Я могу выехать хоть завтра. Но как это будет, никто не знает. Пока что не та ситуация на русских дорогах, чтобы куда-то опять выезжать.

ВЗГЛЯД: Тогда как быть с прогнозами Виталия Мутко?

А. Ш.: Виталий Леонтьевич очень ответственный и последовательный человек, но именно в этой ситуации как раз-таки прослеживается разброд и шатание.

Вначале он летом 2016 года обращался к фанатскому сообществу с призывом создать альтернативу ВОБ, которую РФС всецело поддержал бы с последующим включением ее представителя в состав РФС. Затем он заявлял, что подобная работа ведется и вскоре такая организация будет создана. Но уже в январе 2017 года Мутко сказал, что никаких объединений болельщиков не будет, а будет совет болельщиков при РФС. А уже осенью 2017 года было заявлено, что подобная работа вновь ведется, но при этом не было никакой информации об учредительных съездах или мероприятиях каких-то организаций, аналогичных ВОБ.

Совет болельщиков действительно состоялся в феврале 2017 года как раз после того, как Би-би-си выпустило страшилку «Армия Путина» про российских фанатов. Затем была одна встреча президента РФС с болельщиками, прозвучало обещание проводить такие встречи регулярно, но больше их не было.

И Владимир Маркин (руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками – прим. ВЗГЛЯД) делал много высказываний на этот счет, но пока я могу совершенно точно констатировать, что абсолютно все попытки РФС создать альтернативу ВОБ провалились.

ВЗГЛЯД: В какой стадии сейчас уголовное дело против вас по поводу событий в Марселе? Оно все еще расследуется?

А. Ш.: На самом деле, никакого уголовного дела против меня не было. Меня проверяли на причастность к беспорядкам в Марселе, но ее не обнаружили и просто выдворили из страны – не выслали, не депортировали, а выдворили. В принципе, это всем известный факт, что я там не участвовал и ничего не организовывал.

Другое дело, что полиция российская очень сильно активизировалась, и, если раньше какие-то вещи проходили незамеченными, то начали потом из любого повода делать уголовное дело.

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Допустим, фанаты московского «Локомотива» на матче против албанского «Скендербеу» проскандировали что-то на сербском языке про албанцев, из-за чего тут же было возбуждено уголовное дело. Фанаты «Спартака» с «ЦСКА» подрались, пострадавших нет, но возбуждено уголовное дело. Затем в рамках этого дела ко мне приходили с обысками и на конференции РФС задерживали. Всем понятно, что это было показательное выступление, потому что они подрались 30 января 2016 года, а меня вдруг решили задержать для обыска спустя восемь месяцев на конференции РФС.

В общем, фанаты понимают, что надо быть повнимательнее, если раньше какие-то вещи проходили незамеченными, то сейчас любая история может обернуться уголовным делом.

ВЗГЛЯД: Насколько политически влиятельно ваше движение? Говорят, бывшие и нынешние члены вашей организации работают в администрации президента, в правительстве, на высоких должностях в МВД и ФСБ, и среди них встречаются предприниматели и банкиры?

А. Ш.: Во-первых, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев является членом исполкома РФС, где он успешно представляет болельщиков, и его выдвигало в том числе ВОБ. Плюс все ключевые государственные структуры, в том числе администрация президента, держат на контроле вопрос работы с болельщиками.

Фанаты всегда будут во внимании политических структур, потому что это массовое организованное движение. По разным подсчетам, фанатскому движению в СССР и России от 40 до 45 лет. И в таком большом временном промежутке если движение на год–два ушло в тень – это не значит, что оно совсем исчезло. Естественно, у фанатского движения большой потенциал и серьезный мобилизационный ресурс. Все до сих пор вспоминают 2010 год, как на Манежную площадь одномоментно вышло 10 тыс. человек и насколько это было все резонансно. Даже находясь в спящем состоянии, фанатское движение способно буквально за несколько дней встрепенуться, всколыхнуться и сделать так, что о нем вновь все заговорят.

Нельзя сказать, что все фанаты – асоциальные элементы. Новые члены фан-клубов ведь указывают в анкетах место работы, и там действительно есть и силовики, и банкиры, и те, кто полжизни по тюрьмам, да кто угодно есть. Потому, как я ранее сказал – нельзя всех мазать одной краской.

Я не знаю, зачем губернатор Калужской области сделал такое заявление, но думаю, что после этого отрицательного хайпа, который он себе «рубанул», ему пресс-служба подскажет, что подобные заявления лучше либо откорректировать, либо вообще не озвучивать. Да и статус регионального политика ему не позволяет решать вопросы федерального масштаба.