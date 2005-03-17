Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Взгляд
31 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
Разделы

Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
Перейти а раздел…

Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
Перейти а раздел…

«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублейФото: Донат Сорокин/ТАСС
Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
Перейти а раздел…

«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
Перейти а раздел…

Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
Перейти а раздел…

2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...

Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
      Подробности...

      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
          Трамп похвастался «историческими успехами» коалиции в Ираке и СирииРоссийский боец Нурмагомедов победил бразильца в Лас-ВегасеВ результате стрельбы в кафе на Кубани погибли три человекаПять человек погибли в ДТП с ехавшим из России автобусом в Тбилиси
          Подозреваемый в стрельбе вблизи Красной площади задержанУ детей есть причина бояться Деда МорозаЯпония собралась купить еще несколько десятков американских F-35AВ бывшей «столице» ИГИЛ Ракке нашли братские могилы жертв массовых казней
          Подозреваемый в убийстве молодой пары ранил ножом полицейского в ПриморьеNYT: Дело о «вмешательстве» России возникло из пьянки двух политиковУкраинская полиция допросила захватчика почты в ХарьковеНАСА показало бриллиантовую «звездную смерть» и другие лучшие снимки 17-го года (видео)

          Главная тема


          2017 год мог быть другим. 2018-й – может

          докатились до Тегерана


          Массовые молодежные волнения в Иране привели к жертвам

          Дмитрий из Питера


          Опубликованы показания предполагаемого подрывника из «Перекрестка»

          Пусть жизнь «не кусает»


          Рогозины и их новая такса поздравили россиян с Новым годом

          все время предлагал чай


          Освобожденный мальчик удивлен поведением харьковского налетчика

          приревновал девушку


          Подозреваемый в стрельбе вблизи Красной площади задержан

          стратегическая артерия


          В Госдуме дали совет заинтересовавшимся Крымским мостом украинским военным

          получил награду


          Опубликовано фото совершившего засекреченный подвиг в Сирии российского спецназовца

          «внуки Андроника»


          Азербайджанского журналиста уволили за желание проломить голову русскоязычным детям

          «неравноценный обмен»


          Семен Пегов: В истории с обменом пленными в Донбассе есть очень любопытный нюанс

          Избирательная кампания


          Ирина Алкснис: Ломаются копья, споры до хрипоты, скандалы едва не доходят до мордобоя

          документальное подтвержждение


          Денис Селезнев: ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

          на ваш взгляд


          Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?


          Антон Крылов

          Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

          Антон Крылов
          журналист
          		 31 декабря 2017, 12:50

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Люди так устроены, что хотят знать свое будущее. Зачем – сказать сложно. Но очень хочется. На протяжении тысячелетий прогнозами занимались разнообразные гадатели, предсказатели, жрецы и астрологи.

          В Библии в Книге Левит прямо сказано: «Не ворожите и не гадайте», но заповедь эта окружена предписаниями «Не ешьте с кровью» и «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». Поэтому многие даже вполне верующие люди едят кровяную колбасу или стейк тартар, подравнивают бороду и не считают зазорным прочитать на досуге астрологический прогноз.

          По мере развития всеобщей грамотности к неблагодарному, но прибыльному делу предсказаний присоединились ученые, а также разнообразные эксперты и аналитики. Получалось у них не сильно достовернее гадателей, зато выглядело более солидно и современно.

          В интернете можно найти множество подборок разнообразных научных предсказаний, которые или не сбылись вообще, или сбылись с точностью до наоборот.

          «Нет причин, по которым люди захотели бы иметь персональный компьютер у себя дома», – говорил в 1977 году Кен Олсон, президент, председатель и основатель Digital Equipment Corporation. Кстати, через 40 лет его прогноз, похоже, начинает сбываться – после бума персональных компьютеров многим уже становится достаточно смартфона для коммуникаций с внешним миром.

          Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

          «Телевидение долго не протянет, потому что скоро люди устанут смотреть в полированные деревянные ящики», – говорил в 1946 году кинопродюсер Дэррил Снук. Он оказался совсем не прав – как музыкальные плееры не убили радиостанции, так и интернет с возможностью посмотреть любой фильм или телешоу не убил телевидение.

          Нынешний полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, будучи главой Министерства природных ресурсов, в 2005 году предрекал, что если не развивать новые месторождения, то нефть к 2015 году закончится. Новые месторождения за прошедшие годы, разумеется, появились, но значительная часть нефти по-прежнему добывается на старых – и заканчиваться не собирается.

          Про финансовых аналитиков говорят, что эту профессию специально придумали для того, чтобы утешить метеорологов: количество несбывшихся прогнозов относительно роста или падения курса рубля невозможно сосчитать.

          То же касается макроэкономических прогнозов – скажем, в СМИ очень любят публиковать некоего Михаила Хазина, который раз за разом предрекает страшные кризисы и коллапсы экономики и в США, и России. Не сбываются, как ни крути.

          Поэтому давно уже пора признаться себе, что вероятность практически каждого события равна вероятности встретить на улице динозавра, названной блондинкой из анекдота. Ровно 50% – или встречу, или не встречу.

          Для того, чтобы не лишиться зарплаты, прогнозисты придумали себе теорию «черных лебедей» – то есть значимых событий, которые невозможно предсказать. По мнению автора термина Нассима Николаса Талеба, практически все значимые события конца 20-го – начала 21-го века, от падения СССР (не предсказанного вообще никем) до массового внедрения интернета (в которое многие не верили еще лет 15 назад) – были именно этими самыми непредсказуемыми «лебедями».

          Поэтому давно пора признать: люди не в состоянии предсказать действительно важные изменения в жизни.

          Тенденции понятны – например, мало кто сомневается, что роботизация будет развиваться. Но какими темпами, в какой сфере, когда роботы заменят водителей, а когда – продавцов в супермаркетах, достоверно не скажет никто.

          Никто не скажет, произойдет ли ядерная война, а если произойдет – то какими будут ее последствия. Продержится ли Трамп у власти до конца срока или ему в этом году объявят импичмент. То же самое – с Порошенко. Удастся ли Ангеле Меркель создать жизнеспособную коалицию или придется объявлять новые выборы с непредсказуемым результатом?

          Кстати, показательно, что западный мир после Второй мировой изо всех сил стремился свести непредсказуемость своей политической жизни к минимуму (регулярные экономические кризисы признали неизбежными).

          По сути, они пытались демократическими методами добиться того же, что было административно реализовано в СССР и большинстве других стран, выбравших «социалистический путь развития». Выборы в большинстве случаев стали лишь переклеиванием наклеек на ровно тарахтящей государственной машине, без каких-либо заметных изменений.

          Но как в СССР тоже случались неожиданности – вроде прижизненной отставки Хрущева или череды смертей генсеков в начале 80-х, так и Запад, похоже, все увереннее входит в зону политической турбулентности.

          Неожиданное для всех, включая его самого, избрание Дональда Трампа – это не пик непредсказуемости, как и Брексит. Это дивный новый мир, в котором уже не работают тщательно отлаженные десятилетиями сдержки и противовесы, и прогнозировать что-либо – это лишь высказывать желательный или нежелательный лично для прогнозиста сценарий развития.

          В поломке этой привычной и удобной для политической и экономической элиты системы обвиняют Россию – мол, это все кремлевская пропаганда и хакеры.

          Не знаю насчет пропаганды и хакеров, но вполне возможно, что действительно доля нашей «вины» в охватившей мир непредсказуемости есть. Ведь делать прогнозы в нашей стране уже лет тридцать как совершенно бессмысленное занятие. Можно угадать лишь регулярно повторяющиеся события – восход солнца, смену времен года (плюс-минус месяц), переизбрание Путина. Все.

          Назначения министров или врио губернаторов – непредсказуемы. Курс рубля – непредсказуем. Игра сборной по футболу непредсказуема дважды – она может проиграть государству размером меньше московского района, потом обыграть признанного гранда, а потом проиграть вообще всем. Редкие удачи все-таки не дают права отнести их игру к регулярно повторяющимся событиям, хотя очень хочется.

          Плюс к тому Россия – страна с непредсказуемым прошлым, отец народов превращается в кровавого маньяка и обратно со скоростью сошедшего с ума маятника, а якобы целомудренный святоша, как вдруг выясняется, чуть не стал отцом бастарда.

          Похоже, что Запад поразила «русская болезнь» тотальной непредсказуемости, включая прошлое. Снос памятников конфедератам в США показал, что не только за будущее, но и за прошлое в западном обществе идет война, в которой все средства хороши.

          При чем тут Россия? Разумеется, дело не в хакерах, а в другом слове на букву «х». В хаосе.

          Если порядок приходится устанавливать силой и постоянно его поддерживать, то хаос приходит сам, стоит лишь немного ослабить контроль. Развал СССР стал мощнейшим выплеском хаотической энергии, которая не могла исчезнуть бесследно. Хаос идет по миру постепенно, неторопливо, но и неостановимо.

          Поэтому главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама, не спор либералов и консерваторов.

          Все будет как всегда: порядок будет противостоять хаосу, а хаос – пытаться поглотить порядок.

          Но это не точно.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

          Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
          Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...

          На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

          Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
          Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Итоги 2017 года – заметки для учебника истории

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Что из событий уходящего 2017 года запомнится на десятилетия, может быть, даже на века? Это, конечно, трудно предсказывать, но, пытаясь взглянуть на уходящий год как бы глазами следующего поколения, хочется отметить самое существенное. Подробности...
          Обсуждение: 56 комментариев

          В 2018-м в Донбассе нужно действовать на опережение

          Андрей Бабицкий, журналист
          Списывать в утиль власти Донбасса как полностью некомпетентные и случайные мне кажется неоправданно радикальным подходом. Новообразованные государства не только воюют и выживают, но и развиваются. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Главная сенсация 2017 года в американской политике

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Американские СМИ разошлись в оценке первого года правления нового президента. Если в середине 2017-го аналитики еще делали попытки оценить работу Большого Дональда с долей отстраненности, то к Рождеству «оттенки серого» исчезли. Подробности...

          Десять главных болезней Украины, которыми в 2018-м она переболеет в более острой форме

          Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
          Киевский режим остается стабильным, парламент работает, распоряжения правительства худо-бедно выполняются. В общем, краха, о котором не устают рассказывать иные эксперты, не произошло. Но впереди Украину ждет предвыборный год. Подробности...
          Обсуждение: 25 комментариев

          Глобальные вызовы и локальные ответы 2017 года

          Сергей Бирюков, доктор политических наук, профессор
          Мировая политика продолжает балансировать на фоне постепенно углубляющегося кризиса. Какие же события определили политическое лицо 2017 года? Основные мировые игроки закончили его с различным соотношением потерь и приобретений. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          К концу 2018 года влияние России в мире укрепится еще больше

          Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
          От 2018 года ждут перемен в лучшую сторону, хотя в мире полно предпосылок и для прямо противоположного сценария. Уверенно можно сказать только одно – новый год точно будет богат на политические сюрпризы. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Семь ключевых тенденций наступающего года в России и в мире

          Эдуард Биров, журналист
          Политические прогнозы в эпоху трансформации глобального миропорядка не менее надежны, чем нынешний прогноз погоды: пообещают снег – жди дождя, если солнце – жди бури. Тем не менее попробую предположить, какие вызовы, тенденции и события ждут нас в 2018 году. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............