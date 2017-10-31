Американцы фатально не учитывают украинской специфики

Поставки вооружений Украине Канадой и США – неприятный для России шаг западных держав. Однако не стоит ему придавать значение в том контексте, который пока что главенствует в российской аналитике: а сможет ли Украина после этого вести борьбу за Донбасс более эффективно.

Речь идет совсем о другом. Запад, и американцы в частности, фатально не учитывают и просто-напросто не понимают украинской специфики.

Даже для Волкера Украина – это что-то вроде маленькой европейской свободной страны, чей демократический строй подвергается угрозе извне. Что уж говорить о других американских политиках, которые зачастую неспособны даже показать на карте Киев и Донбасс.

Времена, когда американцы работали с украинскими националистами, которым удалось избежать казни сотрудниками НКВД, прошли.

Это в эпоху «холодной войны» у американской администрации были совершенно иные кадры, которые вели геополитическую борьбу на всех направлениях и старались использовать украинскую агентуру для прощупывания слабых сторон советского общества.

После развала СССР и обретения Украиной независимости данная работа прекратилась. Там даже не прислушиваются к советам мудрого политолога Александра Мотыля, этнического украинца, изучающего современное состояние украинских дел и сделавшего вывод о необходимости срочного прекращения борьбы за Донбасс.

Работа с центрами украинистики не ведется, все отдано на откуп в лучшем случае отставным военным, в худшем – юристам из круга Маккейна, которые и историю опекаемой страны-то толком не знают.

Отсутствие прочных традиций государственности, массовый анархизм как настроение, отсутствие в прошлом собственного, а не привнесенного авторитарного опыта, отпочкование от проекта «большой русской нации» – все эти украинские особенности американцам неведомы.

Для них эта просто очередной сателлит за Атлантикой, которому необходимо помочь.

Косовским албанцам в свое время помогли по той же схеме, сейчас там развал, коррупция и наркотрафик. Но Россия – не Югославия, это совершенно иная величина.

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Потому и американская стратегия, в корне ошибочная, окажется не подобием сломанной стрелы, которая попадает вечно не туда, а бумерангом, который, сделав поворот, вернется хозяину прямо в лоб.

Россия знает Украину в разы лучше вашингтонских «специалистов». Для нас это не заморская страна где-то на краю ойкумены, а вечный сосед, у которого всегда был неважный характер, а с 2014 года – вообще испортился хуже некуда. Более того, в отличие от Прибалтики и Закавказья Украина является ареалом масштабного расселения русских, соответственно, своих людей мы знаем.

Нам проще просчитать дальнейшие шаги украинского руководства – все это мы уже видели в XVII веке в эпоху гетманщины, когда казацкая верхушка то к Польше, то к Турции, то к Москве ездила на поклон.

Украина не будет вечно антироссийской, и после ухода Порошенко будет снова разыграна лотерея, билет в которой может выпасть как пророссийскому политику, так и отпетому боевику-националисту. Отсутствие иерархии и устойчивых институтов отличают Украину от ряда других постсоветских стран.

Она слишком сложна и многосоставна даже после того, как от нее ушел Крым и отделился Донбасс, поэтому неурядицы будут сопровождать ее до следующего этапа революции.

А вести борьбу за возвращение чужеродных регионов – это самое глупое, на что была способна пойти постмайданная верхушка, и как часто это случается в истории, как раз таки данный сценарий и был реализован.

Американцы, ринувшись помогать украинцам в их стремлении окончательно похоронить собственную государственность, совершают роковую ошибку.

И дело далеко не только в том, что поставленное оружие будет расхищено и распродано и через некоторое время американцы с разинутыми от удивления ртами будут наблюдать, как ополченцы стреляют по украинским танкам из их же «Джавелинов».

Все кредиты, которые напредоставляли американцы и европейцы Киеву, окажутся такими же невозвратными, как оплата покупок российского газа.

Эффекта от американской помощи Порошенко будет «ноль», потому что рано или поздно придет новый «гетман» и обнулит предыдущие соглашения, найдя себе нового «патрона». А отношения США с РФ к тому моменту будут подорваны окончательно.

Примат геополитического сдерживания крупных держав – России и Китая – сыграет злую шутку с Америкой. Впрягаясь за малые страны с коррумпированными и разложившимися режимами, в Вашингтоне не только теряют партнеров на случай возникновения новой угрозы мировому порядку, но и бросают на ветер значительные ресурсы, теряя влияние и авторитет в мире.

Было бы очень символично, если бы Украина стала гвоздем в крышке гроба американских имперских амбиций в Евразии, которая для Вашингтона всегда была незнакомой и чужой.