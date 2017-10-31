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28 декабря, четверг | Последнее обновление — 04:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Реализация Договора об открытом небе оказалась под угрозой срыва из-за Грузии
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Бюджет получает возможность снова копить «на черный день»
Российское небо закроют от американцев наполовину
Новый облик армии резко поменял и отношение к ней
Кризис отступил от Приднестровья, но захватил Южную Осетию
Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед
ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков
Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
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Американцы фатально не учитывают украинской специфики
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Поставки вооружений Украине Канадой и США – неприятный для России шаг. Однако не стоит ему придавать значение в военном контексте. Речь о другом. Запад, и американцы в частности, фатально не учитывают и просто-напросто не понимают украинской специфики. Подробности...
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Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею
Андрей Бабицкий, журналист
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин стал героем различных шоу на главных телеканалах. Так что заинтересованности власти в некоторой поддержке именно такого кандидата я не стал бы исключать. Но для чего это нужно? Подробности...
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Московский автобус въехал в пешеходный переход
Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погиблиПодробности...
Дюжина россиян заявила о своих президентских амбициях
За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения СобчакПодробности...
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Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккеяПодробности...
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