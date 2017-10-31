Американцы фатально не учитывают украинской специфики

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28 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 04:24  |  vz.ru
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Бюджет получает возможность снова копить «на черный день»

Бюджет заработал 1,5 трлн рублей дополнительных доходовФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Резервный фонд к концу этого года, как и ожидалось, исчерпается полностью. С другой стороны, 2017-й принес бюджету дополнительно аж 1,5 трлн рублей, а в следующем году, если верить расчетам Минфина, сумма допдоходов окажется еще выше. Похоже, государство прекращает тратить заработанные на черный день средства – и начинает их снова накапливать. Подробности...
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Российское небо закроют от американцев наполовину

Самолеты Boeing OC-135B Open Skies специально подготовлены для американских «полетов открытого неба». Теперь часть российского неба для них закроютФото: кадр из видео
Москва «зеркально» ответила на американские ограничения по договору об открытом небе. Если США с 1 января закрывают для российского контроля Аляску и Гавайи, то Россия сокращает число наших аэродромов, упомянутых в этом договоре. Сколько объектов мы открыли для США и какие из них лучше всего «прикрыть» от любопытного глаза американцев? Подробности...
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Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

Служба в российской армии вновь стала престижной – 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных среди военныхФото: Артем Геодакян/ТАСС
Вооруженные силы России получили в один день сразу две приятных новости – появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе. Россияне не только гордятся своей армией, но и сами готовы служить в ней. Это составляет огромный контраст с тем, что думали об армии россияне в 1990-х и даже в 2000-х годах. Как объяснить подобные изменения? Подробности...
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Кризис отступил от Приднестровья, но захватил Южную Осетию

Приднестровье подверглось беспрецедентному давлению, но выстояло благодаря РоссииФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
Приднестровье и Южная Осетия – две проблемные зоны на постсоветском пространстве, находящиеся на попечении России и являющиеся ее идейными союзниками. В уходящем году ПМР удалось преодолеть угрозу своему существованию, а РЮО, напротив, погрузилась в острый кризис, который сравнивают с грузинской блокадой начала 90-х годов. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы подвести некоторые итоги происходящего вокруг войны на Донбассе, причем опираясь не на данные той или иной заинтересованной стороны, но на очередной ежеквартальный отчет специальной комиссии ООН. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Американцы фатально не учитывают украинской специфики

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Поставки вооружений Украине Канадой и США – неприятный для России шаг. Однако не стоит ему придавать значение в военном контексте. Речь о другом. Запад, и американцы в частности, фатально не учитывают и просто-напросто не понимают украинской специфики. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею

Андрей Бабицкий, журналист
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин стал героем различных шоу на главных телеканалах. Так что заинтересованности власти в некоторой поддержке именно такого кандидата я не стал бы исключать. Но для чего это нужно? Подробности...
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          Вадим Самодуров

          Американцы фатально не учитывают украинской специфики

          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 27 декабря 2017, 17:00

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          Поставки вооружений Украине Канадой и США – неприятный для России шаг западных держав. Однако не стоит ему придавать значение в том контексте, который пока что главенствует в российской аналитике: а сможет ли Украина после этого вести борьбу за Донбасс более эффективно.

          Речь идет совсем о другом. Запад, и американцы в частности, фатально не учитывают и просто-напросто не понимают украинской специфики.

          Даже для Волкера Украина – это что-то вроде маленькой европейской свободной страны, чей демократический строй подвергается угрозе извне. Что уж говорить о других американских политиках, которые зачастую неспособны даже показать на карте Киев и Донбасс.

          Времена, когда американцы работали с украинскими националистами, которым удалось избежать казни сотрудниками НКВД, прошли.

          Это в эпоху «холодной войны» у американской администрации были совершенно иные кадры, которые вели геополитическую борьбу на всех направлениях и старались использовать украинскую агентуру для прощупывания слабых сторон советского общества.

          Фото: РИА Новости

          После развала СССР и обретения Украиной независимости данная работа прекратилась. Там даже не прислушиваются к советам мудрого политолога Александра Мотыля, этнического украинца, изучающего современное состояние украинских дел и сделавшего вывод о необходимости срочного прекращения борьбы за Донбасс.

          Работа с центрами украинистики не ведется, все отдано на откуп в лучшем случае отставным военным, в худшем – юристам из круга Маккейна, которые и историю опекаемой страны-то толком не знают.

          Отсутствие прочных традиций государственности, массовый анархизм как настроение, отсутствие в прошлом собственного, а не привнесенного авторитарного опыта, отпочкование от проекта «большой русской нации» – все эти украинские особенности американцам неведомы.

          Для них эта просто очередной сателлит за Атлантикой, которому необходимо помочь.

          Косовским албанцам в свое время помогли по той же схеме, сейчас там развал, коррупция и наркотрафик. Но Россия – не Югославия, это совершенно иная величина.

          Потому и американская стратегия, в корне ошибочная, окажется не подобием сломанной стрелы, которая попадает вечно не туда, а бумерангом, который, сделав поворот, вернется хозяину прямо в лоб.

          Россия знает Украину в разы лучше вашингтонских «специалистов». Для нас это не заморская страна где-то на краю ойкумены, а вечный сосед, у которого всегда был неважный характер, а с 2014 года – вообще испортился хуже некуда. Более того, в отличие от Прибалтики и Закавказья Украина является ареалом масштабного расселения русских, соответственно, своих людей мы знаем.

          Нам проще просчитать дальнейшие шаги украинского руководства – все это мы уже видели в XVII веке в эпоху гетманщины, когда казацкая верхушка то к Польше, то к Турции, то к Москве ездила на поклон.

          Украина не будет вечно антироссийской, и после ухода Порошенко будет снова разыграна лотерея, билет в которой может выпасть как пророссийскому политику, так и отпетому боевику-националисту. Отсутствие иерархии и устойчивых институтов отличают Украину от ряда других постсоветских стран.

          Она слишком сложна и многосоставна даже после того, как от нее ушел Крым и отделился Донбасс, поэтому неурядицы будут сопровождать ее до следующего этапа революции.

          А вести борьбу за возвращение чужеродных регионов – это самое глупое, на что была способна пойти постмайданная верхушка, и как часто это случается в истории, как раз таки данный сценарий и был реализован.

          Американцы, ринувшись помогать украинцам в их стремлении окончательно похоронить собственную государственность, совершают роковую ошибку.

          И дело далеко не только в том, что поставленное оружие будет расхищено и распродано и через некоторое время американцы с разинутыми от удивления ртами будут наблюдать, как ополченцы стреляют по украинским танкам из их же «Джавелинов».

          Все кредиты, которые напредоставляли американцы и европейцы Киеву, окажутся такими же невозвратными, как оплата покупок российского газа.

          Эффекта от американской помощи Порошенко будет «ноль», потому что рано или поздно придет новый «гетман» и обнулит предыдущие соглашения, найдя себе нового «патрона». А отношения США с РФ к тому моменту будут подорваны окончательно.

          Примат геополитического сдерживания крупных держав – России и Китая – сыграет злую шутку с Америкой. Впрягаясь за малые страны с коррумпированными и разложившимися режимами, в Вашингтоне не только теряют партнеров на случай возникновения новой угрозы мировому порядку, но и бросают на ветер значительные ресурсы, теряя влияние и авторитет в мире.

          Было бы очень символично, если бы Украина стала гвоздем в крышке гроба американских имперских амбиций в Евразии, которая для Вашингтона всегда была незнакомой и чужой.


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