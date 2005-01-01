Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

12 июня был опубликован весьма любопытный программный текст, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков предлагает свой план урегулирования конфликта в Донбассе. Это весьма важно, так как мы редко слышим какие-либо новые идеи от украинской стороны относительно миротворческого процесса в регионе. Но разбирая предложения Авакова, мы сразу осознаем, что они сделаны не как дополнение к «Минску-2», а в его нарушение.

Аваков считает, что существующий Минский договор отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня, а также выходит за пределы правового поля Украины. Дальше он переходит к собственному «механизму малых шагов», с помощью которого намеревается принести мир в Донбасс. Хотя мир ли?

Министр сразу выдвигает обязательное условие урегулирования – принятие законов об амнистии и «о коллаборационистах». И если первый соответствует Минским договоренностям, то второй не только им противоречит, но и задает широкую основу для дальнейших политических репрессий. Любой человек, участвовавший в военных действиях против Украины, должен подвергнуться уголовному наказанию, считает Аваков.

Уж кому, а Киеву насчет коллаборационизма лучше не заикаться. Очевиден двойственный подход – поддерживающие культ коллаборационистов из дивизии СС «Галичина» власти не видят ничего плохого в том, чтобы запретить празднование 9 мая и устроить репрессии в отношении тысяч бывших своих граждан.

И вообще в Донбассе за ДНР и ЛНР, указывает Аваков, воюет не кто-то, а 8-я армия Южного военного округа РФ численностью 35 тысяч человек и обладающая 478 танками, 848 бронемашинами, сотнями систем реактивного огня, артиллерийских систем и прочими вооружениями.

Любой эксперт НАТО, прочитав подобное, скажет, что такая армия способна за пару дней взять всю Украину и что написанное Аваковым – не что иное, как вранье в расчёте на западную помощь. Думаю, рано или поздно такая точка зрения всё-таки будет высказана в Европе, причем даже не журналистами, а людьми, принимающими важные решения.

Дальше аппетит Авакова только растет. Он предлагает международному сообществу выбрать и согласовать отдельный участок «оккупированных территорий» Донбасса, противоположные военные формирования с которого отводятся за пределы оговоренной линии. А сам участок поспешно занимается международными миротворцами, украинскими пограничниками, полицией и Национальной гвардией.

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Далее Аваков, словно снисходя к сирым и убогим, обещает подготовку к местным выборам, отмечая, что «неважно, кто победит». Что, мол, даже если будут избираться пророссийские кандидаты, этот «вопрос будет сбалансирован в течение следующих лет».

Очень пространная формулировка, видимо, предполагающая банальные аресты и посадки всех, кто будет пытаться настоять на дружественных по отношению к России позициях. Тем более что дальше по тексту Аваков оговаривается, что выборы пройдут как минимум через три года (!) после прекращения огня, а что за три года произойдет на «освобожденных территориях», жителям Донбасса лучше и не знать.

Дальше начинается процесс собственно реинтеграции, сопровождающийся «улучшением качества жизни граждан на деоккупированных территориях».

Откуда будут взяты деньги на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса и социальные выплаты, которые Киев давно не перечисляет жителям региона, не понятно. 10–20 млрд долларов – такова, по примерным подсчетам Авакова, сумма на восстановление региона.

Но если этих средств попросту нет, а страна в долгах перед западными кредиторами, о каком улучшении качества жизни может идти речь?

Еще одна позиция, требующая существенных вложений, – разминирование. Согласно данным ООН, площадь заминированных территорий на Украине составляет около 700 тыс. гектаров. Где Украина найдет на это деньги и в какие сроки будет осуществлено полное разминирование, Аваков предпочитает, опять же, молчать.

И при всем при том Аваков уверен, что его план должен понравиться России, так как снимает с неё «финансовые обязательства» перед Донбассом.

Но сама Украина брать на себя эти же обязательства (денег-то нет!) не собирается. И это важнейший маркер того, что весь аваковский «механизм малых шагов» – ничем не подкрепленная писанина для украинских и западных СМИ, долженствующая подкрепить шаткую репутацию Киева как «миротворца».

Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер, вредный не только для соседей Украины, но и для неё самой.

Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого, осуществи его на деле, мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов.