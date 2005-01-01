Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

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13 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...

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          Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 13 июня 2018, 18:45

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          12 июня был опубликован весьма любопытный программный текст, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков предлагает свой план урегулирования конфликта в Донбассе. Это весьма важно, так как мы редко слышим какие-либо новые идеи от украинской стороны относительно миротворческого процесса в регионе. Но разбирая предложения Авакова, мы сразу осознаем, что они сделаны не как дополнение к «Минску-2», а в его нарушение.

          Аваков считает, что существующий Минский договор отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня, а также выходит за пределы правового поля Украины. Дальше он переходит к собственному «механизму малых шагов», с помощью которого намеревается принести мир в Донбасс. Хотя мир ли?

          Министр сразу выдвигает обязательное условие урегулирования – принятие законов об амнистии и «о коллаборационистах». И если первый соответствует Минским договоренностям, то второй не только им противоречит, но и задает широкую основу для дальнейших политических репрессий. Любой человек, участвовавший в военных действиях против Украины, должен подвергнуться уголовному наказанию, считает Аваков.

          Уж кому, а Киеву насчет коллаборационизма лучше не заикаться. Очевиден двойственный подход – поддерживающие культ коллаборационистов из дивизии СС «Галичина» власти не видят ничего плохого в том, чтобы запретить празднование 9 мая и устроить репрессии в отношении тысяч бывших своих граждан.

          И вообще в Донбассе за ДНР и ЛНР, указывает Аваков, воюет не кто-то, а 8-я армия Южного военного округа РФ численностью 35 тысяч человек и обладающая 478 танками, 848 бронемашинами, сотнями систем реактивного огня, артиллерийских систем и прочими вооружениями.

          Фото: wikipedia

          Любой эксперт НАТО, прочитав подобное, скажет, что такая армия способна за пару дней взять всю Украину и что написанное Аваковым – не что иное, как вранье в расчёте на западную помощь. Думаю, рано или поздно такая точка зрения всё-таки будет высказана в Европе, причем даже не журналистами, а людьми, принимающими важные решения.

          Дальше аппетит Авакова только растет. Он предлагает международному сообществу выбрать и согласовать отдельный участок «оккупированных территорий» Донбасса, противоположные военные формирования с которого отводятся за пределы оговоренной линии. А сам участок поспешно занимается международными миротворцами, украинскими пограничниками, полицией и Национальной гвардией.

          Далее Аваков, словно снисходя к сирым и убогим, обещает подготовку к местным выборам, отмечая, что «неважно, кто победит». Что, мол, даже если будут избираться пророссийские кандидаты, этот «вопрос будет сбалансирован в течение следующих лет».

          Очень пространная формулировка, видимо, предполагающая банальные аресты и посадки всех, кто будет пытаться настоять на дружественных по отношению к России позициях. Тем более что дальше по тексту Аваков оговаривается, что выборы пройдут как минимум через три года (!) после прекращения огня, а что за три года произойдет на «освобожденных территориях», жителям Донбасса лучше и не знать.

          Дальше начинается процесс собственно реинтеграции, сопровождающийся «улучшением качества жизни граждан на деоккупированных территориях».

          Откуда будут взяты деньги на восстановление поврежденной инфраструктуры Донбасса и социальные выплаты, которые Киев давно не перечисляет жителям региона, не понятно. 10–20 млрд долларов – такова, по примерным подсчетам Авакова, сумма на восстановление региона.

          Но если этих средств попросту нет, а страна в долгах перед западными кредиторами, о каком улучшении качества жизни может идти речь?

          Еще одна позиция, требующая существенных вложений, – разминирование. Согласно данным ООН, площадь заминированных территорий на Украине составляет около 700 тыс. гектаров. Где Украина найдет на это деньги и в какие сроки будет осуществлено полное разминирование, Аваков предпочитает, опять же, молчать.

          И при всем при том Аваков уверен, что его план должен понравиться России, так как снимает с неё «финансовые обязательства» перед Донбассом.

          Но сама Украина брать на себя эти же обязательства (денег-то нет!) не собирается. И это важнейший маркер того, что весь аваковский «механизм малых шагов» – ничем не подкрепленная писанина для украинских и западных СМИ, долженствующая подкрепить шаткую репутацию Киева как «миротворца».

          Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер, вредный не только для соседей Украины, но и для неё самой.

          Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого, осуществи его на деле, мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов.


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