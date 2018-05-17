Украинских силовиков начали готовить к «деоккупации» Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий к возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил госсекретарь министерства внутренних дел Алексей Тахтай.

Об этом он заявил на встрече с первым замначальника Национальной полиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Хорватии на Украине Томиславом Видошевичем. Тахтай отметил, что в реализации плана по «деоккупации» Украине может помочь опыт различных стран мира, в том числе Хорватии, передает УНИАН.

«Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, – «победа маленькими шагами». По этому варианту возвращать нашу территорию мы будем поэтапно», – заявил Тахтай.

По его словам, МВД переходит к практической плоскости реализации плана, в которой будут участвовать все подчиненные ведомству службы. Основной блок работы, отметил Тахтай, будет возложен на Национальную полицию.

Аброськин заявил, что Нацполиция начала подготовку к выполнению плана МВД по возвращению «временно оккупированных» территорий.

«Работать будет каждое подразделение. На временно оккупированной территории живут наши граждане. Они ждут нашего возвращения и нуждаются в защите», – заявил Аброськин.

При этом детали плана по «деоккупации» они раскрывать не стали.

На прошлой неделе Аваков заявил, что к лету должен быть разработан план по «деокупации Донбасса». Ранее он заявил о готовности приступить к «возвращению Донбасса».