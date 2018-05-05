Аваков заявил о готовности приступить к «возвращению Донбасса»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с командирами программу «мелких шагов» по возвращению Донбасса под контроль Киева и сообщил о готовности приступить к ее реализации.

«На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска провел рабочее совещание с командирами по стратегии программы «мелких шагов» в деоккупации и реинтеграции Донбасса – есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время», – написал он в Twitter.

Напомним, Аваков еще в апреле рассказал о своей «Тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом. Также он сообщи, что обсудил этот план с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что урегулирование проблем Донбасса возможно лишь путем выполнения минских договоренностей, но Киев их блокирует.