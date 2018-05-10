Аваков поручил разработать план по «деоккупации Донбасса»

К лету должен быть разработан план по «деокупации Донбасса», заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на заседании с главами всех центральных органов исполнительной власти системы внутренних дел.

На заседании Аваков заявил, что уже летом должен быть готов план по «деоккупации Донбасса», сообщили в департаменте коммуникаций МВД Украины.

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», – сказал он.

Он поручил рабочей группе детально проработать все пункты плана и «в ближайшее время подать свои замечания».

Аваков также отметил, что необходимо привлекать общественность к обсуждению плана.

Ранее Аваков заявил о готовности приступить к «возвращению Донбасса».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что урегулирование проблем Донбасса возможно лишь путем выполнения минских договоренностей, но Киев их блокирует.