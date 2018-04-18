Песков прокомментировал план Авакова по возвращению Донбасса

Упоминание Крыма в «плане Авакова» по возвращению Донбасса под контроль Киева неуместно, судьба российских регионов ни с кем не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым – это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также обратил внимание на паузу в работе «нормандской четверки» по Украине. «Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе «нормандской четверки», и по линии обмена мнениями по каналу Сурков – Волкер», – сказал Песков.

Он добавил, что, «вместе с тем, сейчас вы видите, что возобновляются контакты и активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор Путина с Меркель, поэтому контакты осуществляются». «Но по каналам известных форматов («нормандская четверка» - ред.), действительно, сейчас пока фиксируется пауза», – добавил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, урегулирование проблем Донбасса возможно лишь путем выполнения минских договоренностей, но Киев их блокирует. «Вы знаете, что есть минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться про общему консенсусу только путем реализации минских договоренностей. Вы также знаете, что реализация минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной», – сказал Песков.

В понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своей «Тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом.

Во вторник Аваков сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.