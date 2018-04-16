Аваков рассказал о «тактике мелких шагов» по Донбассу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о своей «Тактике мелких шагов, которым аплодируют все», направленной на поэтапное возвращение Киеву контроля над Донбассом.

«Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса», – сказал Аваков в интервью «Украинской правде».

Глава МВД Украины сказал, что у него есть план под названием «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». По его словам, миротворцев на всю территорию Донбасса попросту не хватит, поэтому следует «взять» сначала отдельные регионы.

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района», – сказал Аваков, добавив, что границу с «оккупированной территорией», согласно такому плану, берут под контроль «голубые каски» и украинские пограничники. «Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», – рассказал он, подчеркнув при этом, что не имеет значения, кто одержит победу на этих выборах, так как «главное» – «формирование переходной администрации».

После этого, считает Аваков, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям и начать восстанавливать инфраструктуру.

Ранее Аваков заявлял, что Украина способна научить весь мир тому, как необходимо сопротивляться России в гибридной войне.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».