Аваков похвалился умением Украины сопротивляться России

Украина способна научить весь мир тому, как необходимо сопротивляться России в гибридной войне, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

В воскресенье Аваков начал рабочий визит в США, в рамках которого провел встречи с представителями Госдепартамента, ФБР и Конгресса.

«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», – передает РИА «Новости» слова Авакова.

Кроме того, он возложил на Россию ответственность за инцидент в Солсбери и обвинил Москву в кибератаках и вмешательстве в избирательные процессы по всему миру.

Напомним, в начале апреля Аваков заявил, что силы МВД Украины готовятся к восстановлению контроля над оккупированными территориями на востоке страны.

