Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса

Силы МВД Украины готовятся к восстановлению контроля над оккупированными территориями на востоке страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков на встрече с делегацией Американского совета по внешней политике.

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД – полиция и гвардия – готовятся к этому варианту», – цитирует Авакова УНИАН.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».