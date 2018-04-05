Порошенко назвал дату завершения «АТО» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом – парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению вооруженных сил, с расширением наших оборонных возможностей, и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства», – цитирует УНИАН Порошенко.

По его словам, режим «АТО» больше не будет координироваться СБУ, а переходит под контроль руководства ВСУ.

«Формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева, который назначен моим указом. Но, когда будет мир, и, если вы хотели спросить, когда закончится война – это вопрос гораздо сложнее. Но я могу точно сказать и дать ответ на этот вопрос – война закончится нашей победой», – заявил украинский президент.

При этом Порошенко сказал, что в России якобы намерены создать «Запорожскую народную республику». «Раскрыт сценарий событий в Киеве, где планировали убить от 500 до тысячи граждан для того, чтобы запустить хаос», – добавил он.

В феврале Порошенко заявил, что ждет в короткие сроки от министра обороны Украины Степана Полторака предложений по смене формата операции ВСУ в Донбассе в рамках закона о «реинтеграции».

18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».