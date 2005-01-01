Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

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8 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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На «главного русофоба Европы» нашли управу

Враги Грибаускайте, возмущенные авторитарным стилем ее правления, решили сделать президента «хромой уткой» и вышвырнуть из литовской политикиФото: Chris Kleponis/ZUMA/Global Look Press
Под президентом Литвы Далей Грибаускайте зашаталось кресло. Она давно прослыла самым антироссийским политиком ЕС, но внутри страны тоже «насолила» слишком многим. Теперь, когда ее частная переписка стала достоянием гласности, в Вильнюсе заговорили об импичменте. Который в конечном счете может иметь предельно скандальный – педофильский – характер. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему американцы запрещают Украине использовать «Джавелины»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать ракетные комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Данное признание позволяет сделать несколько выводов. Подробности...

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          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 8 мая 2018, 10:48

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          Соединённые Штаты запрещают украинским военным использовать американские ракетные комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе, заявил один из главных «ястребов» украинской власти – замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

          Данное признание, а также дополнительное уточнение от замминистра, что если даже американцы и дают разрешение использовать комплексы, то только в размере двух–трех штук, позволяет сделать несколько важных выводов.

          Запрет на использование Киевом подаренных США Javelin – яркий признак того, что отношение Вашингтона к Незалежной неоднозначно.

          Есть понимание, что украинская власть может пойти на поводу у более радикальных групп, и тогда оружие будет использовано при весьма скандальных обстоятельствах – например, против мирного населения.

          Например, миру станет известно, что ВСУ использовали оружие вблизи жилых районов или промышленных объектов.

          Фото: Markus Rauchenberger/U.S. Army

          Хоть комплексы Javelin и используются в основном в оборонительных целях, это нанесет серьезный урон американской политике. Не только антиглобалистские группы во многих западных странах, но даже и истеблишмент получат пищу для критики американского гегемонизма. Тем паче что Донбасс – это не Сирия или Ирак, тут живут европейцы, хоть и восточные.

          Еще важнее боязни подъема диссидентской волны в ответ на американское участие в конфликте является надежда некоторых кругов США, примыкающих к президенту Трампу, найти точки взаимопонимания с российским руководством.

          Как-никак Путин стал президентом еще на 6 лет, и в целом Россия внутри себя самой достаточно устойчивое и стабильное государство. В отличие от Украины, которой предстоят президентские выборы и, вероятно, новый виток протестного движения.

          Инвестировать в Украину сложно, нет четкого понимания, за кем всё-таки сила и общественное доверие.

          Сейчас американцы дают ВСУ оружие, а через год это оружие при новом президенте может выстрелить по союзникам США по НАТО – полякам или венграм. Объясняй тогда свои проколы.

          В ближайшее время американцы способны вообще заморозить поставки оружия Украине, так как накапливаемый арсенал может оказаться в руках пост-порошенковского режима, чьи контуры до сих пор весьма туманны.

          Укрепят положение стремящиеся к нейтралитету олигархи – это еще ничего, а придут националисты – жди новой войны.

          Учитывая факт тотальной коррумпированности в стране, любой подарок Украине в наше время подобен броску в черную дыру. Даже некоторые члены Демократической партии в США и последователи Джона Маккейна начинают это понимать.

          России следует указать на нестабильность ситуации на Украине, дабы США отказались от военной поддержки авантюр украинских властей.

          Потому что не только нет ясности, кто будет после Порошенко, но и сам Порошенко в целях самосохранения может пойти на резкие шаги. Спровоцировать если не войну с Россией, то, по крайней мере, новый виток столкновений в Донбассе вроде тех, что были весной и летом 2014 года.

          Вряд ли стоит испытывать какие-то иллюзии – поведение человека, чьи положение и состояние, да и личная свобода, висят на волоске, порой непредсказуемо.

          Американское оружие в армии того или иного государства служит важным индикатором политических отношений – чем его больше, тем сильнее выражен протекторат США над страной, имеющей его.

          Но американское оружие на руках воюющей армии – это уже несколько иная история.

          Она означает вовлеченность Вашингтона в конфликт, где сталкиваются интересы гегемона и другой державы, и американцы, предоставляя оружие, осуществляют не только чисто технический акт передачи опасного металла, но и политический – причем в большей степени последний.

          Передача американцами эсминцев Великобритании в 1940 году было сигналом Германии и её союзникам о том, что страны-агрессоры своими действиями способны перейти некоторую границу, отделяющую США от вступления в войну на стороне демократий.

          Так и сейчас – поставки оружия являются весьма мощным символическим актом, означающим готовность поддержать своего союзника.

          Но если этому союзнику этим оружием не дают воспользоваться, это может означать не только неуверенность в союзнике, но и то, что союзник, мягко говоря, в большей степени не союзник, а протекторат или сателлит. То есть государство с ограниченным суверенитетом, ставящее себя в частичную или полную зависимость от предоставляющей помощь страны.

          Итак, Украина своего рода государство-уникум. Она совмещает в себе качества и марионетки, и «порохового погреба» Европы. И ничем хорошим это не кончится.


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