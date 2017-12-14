Министр обороны Украины остудил соотечественников по поводу «Джавелинов»

Глава минобороны Украины Степан Полторак призвал не переоценивать значение поставок американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» для ситуации в Донбассе, сравнив это оружие с украинскими ПТРК «Стугна».

«На Украине очень много внимания уделяется американским ПТРК. Например, «Джавелины» стреляют на расстояние 2 км, «Стугна» – на 5 км. «Джавелины» выполняют немного другую задачу, но сами по себе не решат все проблемы на линии соприкосновения», – приводит слова Полторака ТАСС.

Полторак считает, переоценивать возможности американских систем не надо – их необходимо использовать «на тяжелых и угрожающих направлениях».

«Если бы у нас там было 10 тыс. «Джавелинов», то это одно дело, а когда у нас 35 установок – совсем другое. Поэтому давайте мы вначале их получим, а потом вы узнаете, как мы их будем использовать», – сказал Полторак.

В военных частях ВС Украины началось обучение военных обращению с этими ПТРК, добавил Полторак, отметив, что для этого специально отобрали людей, которые «проходят теоретическую подготовку, изучают разные противотанковые системы, не только «Джавелины».

В марте главком НАТО в Европе Кертис Скапарротти заявил, что Киеву нужно ввести «Джавелины» «в игру» в Донбассе.

В феврале спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал поставку «Джавелинов» лишь частью помощи Украине, отметив, что в целом речь идет о большем объеме поддержки.