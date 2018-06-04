Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

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Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
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Что стоит за словами Ильвеса о потере Омска, Томска и Петербурга

Ильвес был президентом Эстонии в течение 10 лет, а до того возглавлял эстонский МИДФото: imago stock&people/Global Look Press
Если Россия решится атаковать Эстонию, то может потерять Санкт-Петербург, Омск и Томск, заявил в интервью украинскому изданию «Европейская правда» бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Истоки этого извращенного взгляда на мир нужно искать в самосознании людей, взявших власть в Прибалтике в эпоху полураспада СССР. Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
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Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...

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          Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 5 июня 2018, 12:12

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          Публикация в немецком «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Александром Онищенко, в котором тот обвиняет действующего украинского президента в подогревании конфликта в Донбассе и участии в коррупционных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах.

          Во-первых, эпоха подыгрывания западных элит «шоколадному барону» уходит в прошлое. Он не оправдал надежд как реформатор: взяв приличные суммы у ЕЦБ и МВФ на проведение преобразований в экономической и правовой сферах, Порошенко их либо разбазарил на неэффективные проекты, либо и вовсе пустил на подкуп украинских политиков.

          Западу это нравится все меньше и меньше, что и продемонстрировала реакция британских, бельгийских и немецких деятелей на историю с «чудо-воскрешением» Бабченко. Мол, мы, конечно, понимаем, что у вас весело, но будьте добры, расплатитесь по долгам. То, что Порошенко Путина ругает, первому, конечно, в плюс – это единственное, что отделяет его от открытого смещения прозападными силами.

          Во-вторых, Порошенко настроил против себя других украинских олигархов. Он инициировал передел собственности в стране, потеснив близких к Януковичу бизнесменов, владевших серьезными активами. Теперь их богатство оскудело, они готовы вложить в смещение «зарвавшегося кондитера» приличные суммы.

          Время, когда олигархи контролируют политику, не кончилось.

          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

          Вы посмотрите на последние интервью того же Онищенко и Коломойского. И один, и другой признают, что Евромайдан состоялся лишь благодаря олигархам, сумевшим собрать «правильную компанию» и проспонсировать полезных активистов, журналистов и политологов.

          Это факт, от которого нельзя отмахиваться, как и от того, что революция на Украине, начавшаяся несколько лет назад, закончится лишь после радикального снижения влияния олигархата на принятие политических решений.

          Сначала от кормила власти были оттеснены многие олигархи из Восточной Украины, теперь приходит черед взаимной разборки между всеми оставшимися. Можно с основанием предполагать, что самого последнего олигарха съест сугубо антиолигархическая сила, которую он сам же будет финансово поддерживать на пути во власть.

          Это, конечно, крайний сценарий – олигархи на Украине останутся в любом случае, но их влияние сократится в разы. А государственные институты окрепнут. Вопроса только два: когда это произойдет и через что придется пройти стране к заветной цели?

          Разумеется, далеко не все олигархи на Украине – сплошные русоненавистники. Есть и довольно узкая группа «прагматиков» Мураева – Рабиновича, чьи претензии к Порошенко, кстати, во многом созвучны с оглашенными беглецом Онищенко.

          Проблема в другом. В том, что модель «олигархического маятника» не способна обеспечить стране стабильность, пока слабо государство.

          Неважно, куда плывет корабль, давший течь, – на запад или на восток. Рано или поздно он затонет. Так и Украина – произойди в 2014 году в Киеве, допустим, не прозападный Евромайдан, а пророссийский переворот, проблемы были бы те же, да и войны, скорее всего, вряд ли удалось бы избежать, но уже не в Донбассе, а в Галиции и на Волыни.

          Культурный разлом в Незалежной – это, неоспоримо, фактор номер один. Но помноженный на олигархическую грызню, ожесточенную борьбу не за развитие страны, а за перераспределение финансовых потоков с Запада, разлом делает украинский кризис перманентным.

          Смещение Порошенко, на которое с возрастающей долей вероятности пойдут западные элиты, не решит проблему. Не прекратит войну в Донбассе, не покончит с коррупцией, что бы там ни говорил Онищенко.

          Сменить олигарха на олигарха, а клан на клан – значит внести косметические перемены в кризис. Ибо все олигархи без исключений преследуют исключительно собственные интересы, а способы их реализации принято называть словом «коррупция».

          Взять хотя бы того же Онищенко: используя отношения с Порошенко, он неизменно выигрывал тендеры на поставки газа, и бежал на Запад он из-за обвинений в мошенничестве.

          На Западе многим – скорее всего, даже подавляющему большинству политиков – кажется, что проблемы современной Украины проистекают из-за «неправильного» Порошенко. Мол, если поменять его, то все изменится: и коррупции настанет конец, и ультраправые боевики уйдут под землю, и орудия на линии разграничения перестанут стрелять.

          Но это глубокое заблуждение, стоящее тысячам жителей Донбасса – жизни и здоровья, а Украине – благополучия.


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